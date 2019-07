Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 25 de julio

1. Sánchez filtra las «duras» exigencias de Iglesias para hacerle claudicar. El único elemento que podía imponer ayer la reflexión en el vertiginoso pulso que mantienen el Gobierno y Podemos, era la incertidumbre ante una «no investidura» de Pedro Sánchez este mediodía en el Congreso de los Diputados. Pero no cumplió su función. El Ejecutivo y la formación morada entraron en una nueva escalada de tensión que acabó con el PSOE dando por rotas las relaciones con Podemos después que el secretario general morado, Pablo Iglesias, rechazara una última oferta que Sánchez le trasladó por teléfono con una advertencia: «Es mi última palabra». La tensión rebasó todas las previsiones cuando el PSOE filtró sobre las ocho y media de la tarde el documento de exigencias trasladado por los negociadores de Podemos. Un total de 21 competencias de gobierno, repartidas entre cinco ministerios, dentro de una vicepresidencia social. La propuesta exige ceder tres carteras a la formación morada y crear dos ministerios nuevos. Una lista considerada «dura e inasumible», según fuentes de la dirección socialista.

2. Dimite el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras una semana de protestas. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ha anunciado su dimisión este miércoles a última hora tras semanas de protestas en su contra por la publicación de una serie de mensajes que contenían comentarios en los que se pedía perseguir a políticos opositores y funcionarios. Tras declarar en varias ocasiones que permanecería en el cargo hasta enero de 2021 , Rosselló ha informado de que finalmente presentará su renuncia, según ha informado la cadena de noticias ABC. La dimisión se hará efectiva el próximo 2 de agosto a las 17.00 (hora local). La decisión del gobernador ha tenido lugar a pesar de que este mismo miércoles su oficina desmintió «rumores incorrectos» que aseguraban que Rosselló tenía previsto anunciar su dimisión en pocas horas.

3. Boris Johnson forma un Gabinete para el Brexit rápido o unas elecciones. El primer ministro britanico, Boris Johnson, ha reunido en la cima del nuevo Gabinete a políticos conservadores partidarios del Brexit y ha restaurado la complicidad de los artífices de la campaña vencedora en el referéndum de 2016 tras una purga de ministros de su predecesora, Theresa May, que sorprendió por sus consecuencias en un grupo parlamentario que no le garantiza una mayoría estable. Hay excepciones en el nombramiento de ‘brexiters’ puros y la principal es que el hasta ahora responsable de Interior, Sajid Javid, se hará cargo del Ministerio de Hacienda. Es multimillonario tras décadas de empleo lucrativo en la banca privada que votó por la permanencia y se amoldó inmediatamente a la victoria del ‘out’. Como Johnson, se ha mostrado partidario de un estímulo fiscal para financiar inversiones en infraestructuras o vivienda.

4. La ola de calor obliga a los países de Europa a proteger a los animales. La segunda ola de calor intenso que azota este verano a todo el centro de Europa disparará este jueves los termómetros de países como Francia, Alemania o Países Bajos hasta registros inexplorados, por encima de los 42 grados. El pasado martes, el servicio meteorológico galo Meteofrance informó de que ya se habían superado muchos récords de temperaturas máximas y mínimas en el suroeste de Francia, donde «nunca antes se había llegado a valores de entre 40 y 42 grados». Hoy jueves esas máximas podrían incluso ser más elevadas. «Son récord absolutos», comentó la portavoz de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), Delia Gutiérrez. La canícula ha obligado a las administraciones de los distintos países europeos a tomar las medidas necesarias para garantizar la conservación de algunas especies. En Francia, las vacas de alta montaña se encuentran entre las víctimas más afectadas por el calor y la sequía.

5. Corea del Norte lanza dos proyectiles no identificados, según Corea del Sur. El Ejército de Corea del Norte ha lanzado este jueves dos proyectiles no identificados desde los alrededores de la localidad de Wonsan, en la costa este del país, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap. El Estado Mayor Conjunto del Ejército surcoreano ha dicho que los proyectiles han cubierto una distancia de unos 430 kilómetros, similar al misil de corto alcance lanzado por Pyongyang en mayo. Asimismo, ha recalcado que «mantiene su preparación» mientras analiza la situación, antes de resaltar que se están estudiando los detalles de los proyectiles. Las autoridades de Corea del Norte no se han pronunciado hasta ahora acerca del lanzamiento. Los lanzamientos han tenido lugar un día después de que el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, pidiera «mayores esfuerzos» para incrementar las capacidades militares del país asiático, en el marco de una visita para inspeccionar un nuevo submarino.

6. Muere el célebre actor Rutger Hauer, ganador de un Globo de Oro y protagonista de «Blade Runner». El mundo del cine ha vuelto a teñirse de luto este miércoles. Tal y como informa «Variety», ha fallecido el actor holandés Rutgerus Oelsen Hauer, popularmente conocido como Rutger Hauer, a los 75 años de edad. Tal y como apunta el citado medio, el intérprete murió el pasado 19 de julio en su casa de Holanda, debido a una «corta» enfermedad que le sobrevino. El funeral se ha celebrado este miércoles, en un acto cerrado y sin presencia de medios de comunicación. El actor es uno de los rostros más destacados de los últimos años en el mundo audiovisual. En 1988, ganó el Globo de Oro a Mejor Actor en unaserie, miniserie o película para televisión por su trabajo en la TV-movie «La escapada de Sobibor». En 1995 volvió a ser nominado al galardón, por su interpretación en el largometraje para televisión «Patria». El intérprete tuvo su rol más destacado en la icónica cinta «Blade Runner», de Ridley Scott.