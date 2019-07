Muere el célebre actor Rutger Hauer, ganador de un Globo de Oro y protagonista de «Blade Runner»

Actualizado 24/07/2019 a las 19:57

El mundo del cine ha vuelto a teñirse de luto este miércoles. Tal y como informa «Variety», ha fallecido el actor holandés Rutgerus Oelsen Hauer, popularmente conocido como Rutger Hauer, a los 75 años de edad.

Tal y como apunta el citado medio, el intérprete murió el pasado 19 de julio en su casa de Holanda, debido a una «corta» enfermedad que le sobrevino. El funeral se ha celebrado este miércoles, en un acto cerrado y sin presencia de medios de comunicación.

El actor es uno de los rostros más destacados de los últimos años en el mundo audiovisual. En 1988, ganó el Globo de Oro a Mejor Actor en unaserie, miniserie o película para televisión por su trabajo en la TV-movie «La escapada de Sobibor». En 1995 volvió a ser nominado al galardón, por su interpretación en el largometraje para televisión «Patria».

El intérprete tuvo su rol más destacado en la icónica cinta «Blade Runner», de Ridley Scott. En ella, dio vida al mítico replicante Roy Batty, que dejó un monólogo para la historia al final de la película. Un texto bautizado como «Lágrimas en la lluvia» y que, todavía hoy, es de los más célebres en la historia del cine. «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir», pronunció su personaje antes de perecer en el largometraje.

Más allá de ello, Hauer había participado en cerca de 200 proyectos a lo largo de su carrera y tenía seis películas y una serie pendientes de estreno. Entre sus trabajos más destacados, destaca su papel en «Batman Begins», donde se puso a las órdenes de Christopher Nolan para interpretar a Earle. También trabajó con Robert Rodríguez en «Sin City», donde dio vida al Cardenal Patrick Henry Roark. También protagonizó la película «Lady Halcón», de Richard Donner, nominada a dos Oscar y en la que encarnó a Navarre.

Entre sus proyectos, destacan series tan exitosas como «Smallville», «True Blood» y «The Last Kingdom», así como su capacidad para poder interpretar cualquier tipo de papel. Así lo evidencia su trabajo en largometrajes del nivel de «Los hermanos Sisters» (uno de sus últimos trabajos, cuyo elenco lideró junto a Joaquin Phoenix y John C. Reilly), pero también en la cinta de terror «El rito», la fantástica «Valerian y la ciudad de los mil planetas» o el drama deportivo «¡Gooool 2! Viviendo el sueño».