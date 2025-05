Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 11 de febrero

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes consultarlas siguiendo este enlace]

1. Las decisiones de Sánchez y Batet suman una veintena de recursos ante el TC. El Gobierno del PSOE y Podemos va logrando sortear la débil mayoría parlamentaria de la coalición -155 diputados- con su política de alianzas preferentes con ERC, Bildu y PNV que, de facto, le permite gobernar con muchas de las ventajas de la mayoría absoluta. La izquierda y el independentismo operan como un «rodillo» en el Congreso con la consigna de no dar baza alguna a la derecha y, por tanto, libran al Ejecutivo de desgaste político en la gran mayoría de las ocasiones. De este modo, las peticiones de comparecencias incómodas son rechazadas sistemáticamente, igual que las comisiones de investigación que no convienen o las iniciativas que dejan al Gobierno en evidencia.

2. Las regiones del PSOE más afines a Podemos ya recelan de Iglesias: «Esto no es forma de estar en un Gobierno». El desencanto y el enfado con Pablo Iglesias crece en el seno del PSOE. Supera ya las compuertas del Consejo de Ministros y alcanza a las federaciones socialistas que siempre han mostrado una mayor proximidad con Unidas Podemos. No es un secreto que dirigentes como Emiliano García-Page, o un sector del Gobierno, cada vez más grande, muestra su incomodidad con el vicepresidente segundo. Pero ese malestar alcanza ya a la dirigencia socialista que no forma parte del Gobierno y a los territorios en los que los socialistas siempre han mostrado una mejor relación con Podemos. Que son en su mayoría regiones periféricas y que en algunos casos comparten gobierno con las marcas moradas de esos enclaves. Así lo ha constatado ABC en las últimas semanas, y a raíz especialmente de sus declaraciones dando la razón a Rusia y negando la «normalidad democrática» en España.

3. Reino Unido detecta dos nuevas variantes del coronavirus, una de ellas «preocupante». La detección de dos nuevas mutaciones del coronavirus en Reino Unido está generando preocupación en el país, sobre todo porque el Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes calificó una de ellas como «preocupante». La variante de Bristol es la variante de Kent pero con una mutación adicional. Asimismo, otra mutación detectada en Liverpool ha sido clasificada de momento como «variante en investigación». Ambas tienen la mutación llamada E484K, un cambio en el pico de la proteína del virus que está presente también en las cepas brasileña y sudafricana, y hasta el momento han sido detectados 76 casos de personas contagiadas con alguna de estas dos nuevas cepas, mientras que con la variante brasileña hay 24 y 170 de la sudafricana, precisamente la que más preocupa en este momento a los equipos de investigación científica ya que podría ser las más resistente a las vacunas aprobadas actualmente para combatir la pandemia.

4. Las familias se movilizan para que el Congreso tumbe el recorte a las madres. Las madres de familias numerosas afectadas por el recorte impuesto desde el Ministerio de Seguridad Social en el complemento en las pensiones preparan el terreno para dar la batalla definitiva en el Congreso de los Diputados. El Gobierno dispone de un mes para convalidar el real decreto en la Cámara Baja y las principales asociaciones de familias numerosas ya han comenzado los contactos con los distintos grupos políticos para intentar que esta se convierta en la primera gran derrota parlamentaria del año para el Gobierno de Sánchez. Fuentes de las asociaciones familiares aseguran que dan por descontado el apoyo tanto de los populares como de Vox, aunque también ampliarán sus contactos a Ciudadanos y el resto de grupos tras las elecciones catalanas con el objetivo de corregir un decreto que solo beneficia a las pensionistas que cobran menos de mil euros y tienen un solo hijo.

5. Hundimiento económico y político del socialismo francés. Deudas financieras, descubiertos bancarios y gastos «insostenibles» hipotecan el futuro del Partido Socialista francés, que no tiene, al día de hoy, los ingresos económicos mínimos para poder pagar los gastos de un candidato propio a la próxima elección presidencial. Se trata de una catástrofe histórica y sin precedentes en la historia del socialismo francés. El 2012, el año de la victoria presidencial de François Hollande, el PS tenía 300 parlamentarios, contaba con 24 millones de euros de subvenciones anuales, y 80.000 militantes cotizaban como miembros del partido. Desde el 2017, el año de su hundimiento político en las elecciones presidenciales y legislativas, el PS tiene una treintena de diputados, 5,9 millones de subvenciones, 30.000 militantes y un rosario de deudas e hipotecas que Olivier Faure, primer secretario del partido, califica de «monstruosas».

6. El Barça tira lo poco que tenía. El Sevilla FC dio el primer paso para estar en la final de Copa del Rey después de vencer (2-0) al Barça este miércoles en la ida de semifinales celebrada en el Sánchez-Pizjuán, gracias a los goles de Koundé y Rakitic, quien dobló la renta local en el minuto 85. El que fuera centrocampista del Barça hasta el año pasado complicó la pelea por el título a su ex. El croata sentenció la victoria de un Sevilla que golpeó en el primer tiempo con el central francés y en el segundo supo aguantar la respuesta visitante. Bono se hizo grande ante Messi y los de Julen Lopetegui ven cerca una nueva final de Copa, con la vuelta dentro de tres semanas.