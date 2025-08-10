Activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil en Navarra por el incendio forestal entre Carcastillo y Figarol

Un incendio en un pinar situado junto a la carretera entre Carcastillo y Figarol, en el Llano de Larrate, en Navarra, ha llevado a que a las 08.00 horas de este domingo ascienda a nivel 2 la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA).

A las 00.00 horas del domingo había sido activado el nivel 1, si bien se ha pasado a la situación operativa 2 «ante la necesidad de solicitar medios extraordinarios», han indicado desde SOS Navarra en su cuenta de X. Pasadas las 11.30 horas, continúan las labores de extinción, en las que trabajan bomberos –que han estado allí durante toda la noche–, junto a cuatro helicópteros, efectivos de Guarderío de Medio ambiente y la Policía foral.

Según han informado desde el Gobierno foral, hay algunos campos en la cercanía, pero no hay riesgo de propagación. Tampoco lo hay para la población.

El aviso fue recibido a las 21.42 horas de este sábado. Fueron movilizados bomberos de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, la Unidad de telecomunicaciones Tetra, bulldozer de Medio Ambiente y agentes de Policía Foral.

Este domingo se han incorporado los medios aéreos del Gobierno de Navarra y ha sido movilizado el bulldozer de Medio Ambiente.