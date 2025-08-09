La Mezquita de Córdoba incorporará uno de los sistemas más modernos del mundo contra fuegos: el de Notre Dame

El presidente deán del Cabildo de la Catedral, este sábado durante su comparecencia

El deán presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha anunciado este sábado, durante su comparecencia para hacer balance del incendio que se desató el viernes en la Mezquita-Catedral, que el templo tenía ya cerrada antes de este suceso la instalación de un nuevo sistema de lucha contra las llamas.

«Tenemos previsto para octubre implementar en el templo uno de los sistemas más modernos que existen contra incendios: es de agua nebulizada. Es el mismo que se ha puesto en Notre Dame tras su reconstrucción. Estamos a la vanguardia», ha señalado.

Interrogado por los medios acerca de si prevén mejoras en el plan de autoprotección del monumento, pese a que funcionó perfectamente y evito males mayores en el inmueble, ha dejado la puerta abierta. Eso sí, ha querido poner en valor el trabajo ya hecho en la protección de este histórico inmueble, patrimonio de la Humanidad.

«Todos tenemos que aprender. Estas cosas cuando suceden.... Seguramente ahora revisaremos nuestro protoco, aunque ha funcionado pefectamente. El fuego se extinguió en tiempo razonable y con gran eficacia», ha defendido.

No obstante, ha recordado que «nosotros siempre estamos innovando y mejorando todo lo que es nuestro sistema de gestión». «Estas cosas nos han pasado a nosotros y a otros monumentos. Siempre habrá algo que mejorar. La gestión de un inmueble de este tipo no es fácil», ha finalizado.