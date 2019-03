Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo Las víctimas navarras del terrorismo reprochan a las instituciones que permitan los homenajes a etarras Conmemoran su día en Pamplona al margen del Gobierno de Navarra

Las víctimas navarras del terrorismo han conmemorado en Pamplona un año más su día, que se celebra mañana. Y un año más, lo han hecho al margen de la convocatoria institucional del Gobierno de Navarra.

Varias decenas de víctimas del terrorismo se han concentrado este domingo junto al monumento de Pamplona en el que se recuerda a los asesinados por la barbarie terrorista tras una pancarta con el lema: “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia”. También les han acompañado distintos representantes políticos de UPN, PP, PSN, Ciudadanos y Geroa Bai.

En la concentración también han estado presentes la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, y el director general de Paz y Convivencia, Álvaro Baraibar. Han querido estar presentes en el acto a pesar de que las relaciones entre víctimas y Gobierno foral son inexistentes. “No se puede pretender trabajar para las víctimas sin contar con las víctimas y para contar con nosotros hay una condición 'sine qua non' y es la de no aceptar la compañía de aquellos que no condenan los actos que nos hacen ir a visitar a nuestros familiares a los cementerios”, les han reprochado las víctimas en alusión a la presencia de Bildu en el cuatripartito que sostiene al Ejecutivo Foral.

Violencia ciega

En el mismo comunicado, las víctimas han reprochado al Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Pamplona “y también a instituciones del ámbito nacional” que se permitan los homenajes y recibimientos a los presos etarras. “No vamos a quedarnos callados mientras veamos homenajes a terroristas y mientras se pretenda transmitir una idea heroica donde no hay más que maldad y violencia ciega”.

En la concentración también se ha recordado a la última víctima del terrorismo, el salesiano Antonio César Fernández, asesinado en Burkina Faso hace menos de un mes en un ataque yihadista.

Al concluir el acto, una nieta de Alberto Toca, asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una escisión de ETA, el 8 de octubre de 1982, ha depositado un ramo de flores a los pies del monumento a las víctimas del terrorismo.

El Gobierno de Navarra conmemorará el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo con un concierto este domingo y una concentración frente al Palacio de Navarra, sede del Ejecutivo, mañana lunes.