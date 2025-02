Na+ critica errores y retrasos en pruebas y aislamientos precoces

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha calificado de "intolerable" la gestión que está realizando el Gobierno foral en la sexta ola del Covid-19 . "Somos la Comunidad con una mayor incidencia en el total de la pandemia y vemos continuamente cómo el Gobierno de Navarra minimiza todo lo que tiene que ver con la responsabilidad que ellos tienen. Está muy bien apelar a la vacunación, está muy bien apelar a la responsabilidad individual, pero lo que se espera del Gobierno es que haga con absoluta diligencia una gestión eficaz, algo que no está ocurriendo", afirmó Ibarrola.

Navarra registró este jueves 842 nuevos casos de Covid-19 tras realizar 5.062 pruebas, lo que sitúa la tasa de positividad en el 16,6%, según los datos del Gobierno foral. Estas cifras son las más altas en la Comunidad foral desde el inicio de la pandemia. El miércoles se registraron 469 casos con una positividad del 15,3 por ciento y el martes se detectaron 655 casos y una positividad del 16%. El lunes fueron 415 casos con una positividad del 15%, el domingo 435 casos (18,8%), el sábado 609 casos (18,4%), el viernes 469 casos (17%) y el jueves de la semana pasada 523 (13,1%).

Por otro lado, en el último día se contabilizaron siete ingresos hospitalarios, dos de ellos en la UCI . De esta forma, el número total de personas hospitalizadas es de 114, 24 en UCI . En cuanto a la vacunación, se han administrado 3.855 dosis en el último día y el total de administradas en Navarra es de 1.133.148. El número de personas con pauta completa se sitúa en 532.070.

"Retrasos, positividad y ocupación UCI"

La p arlamentario foral, Cristina Ibarrola, médico y ex directora general del departamento de Salud del Gobierno , advirtió que con estos datos Navarra va a "sobrepasar la incidencia de 1.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días" y aseguró que se están repitiendo los mismos errores de la quinta ola "con retrasos en solicitar PCR " y que, por ejemplo "las PCR que se solicitaban desde el área de Tudela tardaban cinco días en citarse".

"También hay retrasos en comunicar los resultado y hay retrasos en rastreo. Ocurrió en la quinta ola, se volvió a desmantelar todo el dispositivo de rastreo y estamos viendo retrasos y errores importantes en el rastreo, errores tan relevantes como comunicar a personas positivas vacunadas que puedan hacer una vida normal, y todo esto conlleva retrasos en los aislamientos y aumento de la incidencia", indicó.

Además, señaló que el 7 de diciembre el Gobierno "cambió el protocolo de forma rápida e improvisada y se ve que reconoce que las cosas no se están haciendo bien". "Se priorizan una serie de grupos para el rastreo, porque no llegan a rastrear de forma eficaz a todos los contactos estrechos. De repente no hay que confirmar los test de antígenos con PCR y los test que se realiza en casa cada ciudadano ahora se van a confirmar con otro test de antígeno en la Txantrea", indicó.

Añadió así que "el aumento de la incidencia, aunque con el efecto de la vacuna no es lo mismo, indudablemente conlleva sí o sí un aumento de la presión asistencial, algo que el Gobierno de Navarra y la consejera han negado constantemente".

Además, señaló que "en la vacunación en mayores de 12 años somos los novenos" entre las comunidades autónomas. También cuestionó que el Gobierno foral argumentase que la alta incidencia en Navarra "está provocada porque hacemos muchos test, algo que se desmonta fácilmente, porque Navarra es la segunda Comunidad con mayor tasa de positividad, lo que indica que hay muchos más casos positivos que todavía no estamos detectando".

Del mismo modo, señaló que "sólo cuatro Comunidades tienen una tasa de ingresos hospitalarios mayor que Navarra y Navarra es la comunidad con tasa de UCI por Covid más alta del país". Ibarrola afirmó que "puede haber muchos factores para el control de la pandemia, y no lo dudamos, pero que el Gobierno no esté haciendo todo lo que tiene que hacer es absolutamente injustificable". Cristina Ibarrola destacó que "la vacuna es importante y las medidas de prevención y responsabilidad individual son importantes, pero no son suficientes, el test, el rastreo y los aislamientos precoces son fundamentales".

Ampliación de exigencia de pasaporte Covid

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite , ha anunciado este viernes que el Ejecutivo foral se está planteando ampliar los espacios en los que se requerirá el pasaporte Covid, y ha hecho un llamamiento al cumplimiento "estricto" de las medidas preventivas.

Chivite ha comentado que uno de los sectores en los que podría aplicarse esta medida sería el ámbito residencial y que la decisión podría tomarse la próxima semana. Ha indicado que están previstas reuniones con el sector hostelero y con la Federación Navarra de Municipios y Concejos para reforzar un llamamiento al cumplimiento de medidas como el uso de mascarilla.

A este respecto, consideró que "no se está cumpliendo" la norma del uso de la mascarilla, sobre todo en interiores y en exteriores donde no se mantiene la distancia de seguridad. "Con el estricto cumplimiento de la norma estaríamos en otra situación y no queremos pasar a situaciones peores", trasladó, tras hacer un llamamiento a la "prudencia" y al "cumplimiento estricto de la normativa". Chivite también apostó por "reforzar" y "acelerar" lo máximo posible la vacunación, tanto en mayores de 60 años, como en menores, sanitarios y sociosanitarios.