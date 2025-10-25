Suscribete a
La superviviente de la rotura de la presa por la que nadie pagó: «Todos sabían que el agua se escapaba a chorros por el muro de hormigón»

A los diez años, María Jesús Otero vio como ocho millones de metros cúbicos de agua arrasaban su pueblo, Ribadelago (Zamora) y segaban la vida de 144 vecinos. 66 años después, exige memoria, responsabilidad y justicia para las víctimas y los obreros

María Jesús Otero, superviviente de la catástrofe de Ribadelago
Javier Palomo

Javier Palomo

María Jesús Otero recuerda vivir a sus diez años en un «pequeño paraíso». Ribadelago era un pueblo de casas de piedra, madera y pizarra rosada de cultivos de lino y cereal. Escondido entre la montaña y el lago de Sanabria, agricultores, ganaderos, padres, ... madres y niños vivían a la espera del prometido progreso que traerían los embalses y la presa de Vega de Tera que se acababa de estrenar. Un pueblecito sencillo, «de paz», donde las carreteras finalizan y conducen a ninguna parte. «Lo que nunca supimos, hasta que ya fue demasiado tarde, es que la presa era un regalo envenenado», dice Otero cuando rememora lo que sucedió el 9 de enero de 1959.

