Minuto a minuto del secuestro que sobrecogió a España

Fue el principio del fin de ETA. El atroz crimen de Miguel Ángel Blanco comenzó 48 horas antes, activando una cuenta atrás que terminó con un hombre inocente tirado en un descampado con las manos atadas y dos disparos en la cabeza.

Era un vecino de Ermua y también concejal del PP, y hasta entonces casi un desconocido. Un 10 de julio de hace 25 años la banda terrorista ETA secuestraba a Miguel Ángel Blanco mientras se dirigía a su puesto de trabajo, pretendiendo utilizarle para chantajear al Gobierno.

Este es el relato minuto a minuto de lo que ocurrió desde entonces hasta las 4.30 de la madrugada del día 13, cuando la repulsiva amenaza fue ejecutada, provocando el más profundo dolor e indignación de una sociedad que se rebelaba unida contra el incomprensible salvajismo etarra, a través del conocido como 'espíritu de Ermua'.

Algunos acontecimientos se completarán con datos conocidos a posteriori, pero que sirven para alimentar el contexto de la narración. Asimismo, las horas de los hechos son aproximadas.

Miguel Blanco, padre del concejal secuestrado, un albañil que ha estado todo el día trabajando en una obra, ha conocido la noticia del secuestro de su hijo por la prensa, agolpada en la puerta de su casa. No ha hecho declaraciones y ha entrado en su hogar acompañado de un grupo de ertzaintzas.

Comparece el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. «Se trata de una coacción, una amenaza, un chantaje , pero no estamos ante un simple desafío al Gobierno: es un pulso al conjunto de la sociedad, especialmente a la sociedad vasca [...] Todos tenemos que saber cumplir con nuestra obligación desde el dolor , desde la entereza y desde la serenidad», ha dicho.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo , Ana María Vidal Abarca , asegura que «aunque sea muy duro, el chantaje no se puede consentir».

El único concejal de Herri Batasuna en Ermua, Jon Cano, ha desaparecido de forma voluntaria . «Me voy porque me tengo que ir», le ha dicho a otro edil con el que ha contactado este periódico, y que ha preferido mantenerse en el anonimato: «Me ha confesado que tiene una postura como ser humano y otra como representante del partido , y que no participa en estas decisiones porque no puede», ha explicado.

Según ha trascendido, ETA había intentado secuestrar a Miguel Ángel Blanco el día 9 y no el 10, esperándole también en la estación de Eibar. Aquel día, sin embargo, se trasladó a su trabajo en el coche de su padre en vez de en tren.

Cae la noche y no sabe nada del paradero ni del estado de Miguel Ángel Blanco. La angustia consume a su familia, que, como el resto de España, está pendiente del avance la investigación liderada por el Ministerio del Interior. El reloj corre en su contra, pues el día 12 a las 16.00 horas terminará el cruel ultimátum impuesto por ETA.

Patxi Zabaleta , diputado de Herri Batasuna en Navarra conocido por reprobar varios crímenes de ETA y por apostar por la vía del diálogo, ha pedido a la banda terrorista que no cumpla su amenaza y que libere a Miguel Ángel Blanco.

La Mesa de Ajuria Enea pide a ETA y Herri Batasuna que no traspasen «este último límite». Ardanza ha leído un comunicado en el que afirma que «con la condena a muerte a plazo fijo, ETA ha logrado superarse a sí misma. Este nuevo acto criminal es mucho peor que un chantaje, porque los terroristas saben de antemano que han puesto unas condiciones imposibles de cumplir».

Las calles de todo el país se llenan de ciudadanos que protestan contra el secuestro de Miguel Ángel Blanco. «¡Sin pistolas no sois nada!» , gritan. El consenso civil contra ETA es inmenso.

La búsqueda es por tierra pero también por aire . El secretario de Estado de Seguridad y el viceconsejero de Interior han sobrevolado Ermua en un helicóptero, pero la operación no ha tenido éxito.

La portavoz de la familia, María Antonia Parejo (compañera de trabajo de Blanco), ha pedido al Gobierno un gesto en la negociación con los etarras, puesto que ellos y el pueblo ya no pueden «hacer nada» . La familia está convencida, según Parejo, de que el Ejecutivo «hará todo lo que está en su mano» para que Blanco «vuelva a casa».

En una entrevista con ABC, Carlos Iturgaiz , presidente del PP vasco, ha transmitido que «no podemos doblegarnos a la mafiosa voluntad de una minoría» . Además, ha recordado que hay muchos concejales en el País Vasco, y no solo del PP, que son «verdaderos héroes y que tienen que enfrentarse a unas dinámicas políticas peligrosísimas».

La manifestación más numerosa de esta tarde ha sido la celebrada en Madrid y sus alrededores, a la que han asistido un millón y medio de personas. Ha sido la mayor concentración civil de la Historia de España. Ha puesto fin a la concentración un comunicado leído por el periodista Iñaki Gabilondo, en el que se ha asegurado que «Miguel Ángel no está solo, ETA sí. Por delante de cualquier ideología está la ideología de la vida y de la libertad».

Comienza el día definitivo. Dentro de 10 horas expira el plazo dado por los terroristas para asesinar a Miguel Ángel Blanco si el Gobierno no cede ante sus peticiones de acercar a los 600 presos etarras al País Vasco.

José Antonio Ortega Lara está informado del secuestro de Miguel Ángel Blanco, tal y como informa su portavoz, Isaac Díez, que afirma que «es necesario» que «esté en contacto con el mundo y saber dónde está y qué es lo que pasa». Díez asegura que Ortega Lara «está padeciendo muchísimo» y que su familia todavía no ha hablado con la de Blanco, pero quiere hacerlo.

El exconcejal de Herri Batasuna Eduardo Eguía Aramburu, actual asesor administrativo de Eman Consulting (la empresa en la que trabaja Blanco), ha pedido «rotundamente» la liberación del político: «Es mi lealtad histórica la que me autoriza a lanzar esta petición [...] Sé que a cierto sector no le va a gustar. Si tengo problemas ya soy suficientemente mayor para asumirlos ».

Surgen más voces críticas en el entorno de ETA y HB. El exetarra Sueskun ha solicitado que los presos se rebelen contra la banda . El exertzaintza, actualmente en prisión por haber colaborado con ETA, ha calificado la acción cometida contra el concejal de «barbaridad», y cree que ello confirma que los terroristas solo están utilizando el asunto de los presos con fines políticos: «Pido a los presos que reflexionen, que se rebelen y sean capaces de reivindicar solo aquellos derechos que realmente les corresponden. La muerte no puede ser la solución para nada », ha defendido.

Queda una hora para que termine el ultimátum . Los servicios de seguridad y búsqueda no han logrado avances en la investigación, y ETA no ha hecho, de momento, ningún gesto que muestre intención de prolongar el plazo.

Media hora después de vencer el plazo, la familia de Blanco y el Ministerio del Interior no tienen información de si Miguel Ángel sigue o no con vida . La angustia ciudadana generalizada inunda todo el país.

Miguel Ángel Blanco no está muerto, pero sí en estado crítico . Una pareja que paseaba a su perro le ha encontrado en un descampado de Lasarte (Guipúzcoa) con las manos atadas hacia adelante, apoyado ligeramente sobre sus rodillas, ensangrentado y con dos disparos en la cabeza . Ha sido ingresado de urgencia en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu.

Reacción del Gobierno central: «ETA ha procedido a la más cruel, la más brutal y la más bárbara de las venganzas» , ha comunicado Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior. «Hemos asistido a la escenificación de un asesinato. Este es el camino de ETA y no del resto de la sociedad», ha afirmado.

Se suceden las reacciones políticas. El lendakari José Antonio Ardanza señala a los miembros de Herri Batasuna, a quienes define como «cómplices» del secuestro y ejecución de Miguel Ángel Blanco. «La sangre de Miguel Ángel pesará sobre su conciencia. HB no tiene legitimidad para ponerse como víctima de nada. El metro infinito con el que HB mide sus derechos contrasta con el que aplica cuando se trata de los demás, que es reducidísimo. Es hora ya de denunciarles », ha dicho.

Más reacciones políticas. Felipe González ha trasladado su apoyo al Gobierno en materia antiterrorista; el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia , ha recordado que los terroristas «no van a conseguir nada»; el presidente del PNV, Javier Arzallus , ha dicho que «si no hay una reacción interna de gente que todavía mantiene una cabeza o incluso un historial, ETA seguirá matando»; el presidente de Galicia, Manuel Fraga , ha calificado a los etarras de «lobos» y ha dicho que hay «un antes y un después de hoy».

El parte médico habla, principalmente, de un coma neurológico profundo. Esto significa una total ausencia de respuesta a estímulos verbales o dolorosos y «es el estado previo a una situación vegetativa o coma irreversible» , según ha señalado Blanca Miranda, de la Organización Nacional de Transplantes. El parte indicaba una «funcionalidad tremendamente disminuida y significa que no hay riego sanguíneo en el cerebro , por lo que las células se mueren».

El lendakari José Antonio Ardanza ha pedido «serenidad y no venganza» tras el desenlace del secuestro del concejal.

Miguel Ángel Blanco ha fallecido a las 4.30 de esta madrugada tras pasar varias horas en «coma neurológico profundo». No ha podido sobreponerse a los disparos que recibió maniatado en la tarde de ayer. Es la víctima número 778 de ETA.

El cazador que encontró a Miguel Ángel Blanco en Lasarte ha dicho que, en un primer momento, pensó que el concejal estaba dormido porque respiraba «profundamente». El hombre, de 50 años, no ha querido ni que tomasen su nombre ni que le grabasen, pero ha dado más detalles sobre cómo encontró el cuerpo: caminaba con cinco perros de caza cuando oyeron «una respiración fuerte». Rápidamente fue a su casa y llamó al 088, el número habilitado para dar pistas sobre el paradero de Blanco, y dió el aviso. «Cuando llegaron los de la Cruz Roja le dieron la vuelta y le pusieron en una camilla. Entonces vi que tenía las manos atadas por delante, la cara completamente amarilla y un ojo morado », ha relatado.

El Papa Juan Pablo II expresa con «dolor y serenidad» su cercanía con la familia de Miguel Ángel Blanco. «He seguido con dolor las noticias procedentes desde España sobre el bárbaro asesinato del joven político Miguel Ángel Blanco Garrido. Deploro con fuerza este acto de sangre : el asesinato de una víctima inocente no puede tener nunca una justificación y expreso mi proximidad en la oración a la familia».

Hubo tres etarras condenados por el crimen: Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', Irantzu Gallastegui Sodupe y José Luis Geresta Mujika; este último no cumplió pena de prisión, pues el juicio se realizó en 2006 y él se suicidó en 1999. Los otros dos, Txapote y Sodupe, fueron sentenciados a cincuenta años de prisión. Ninguno de los dos se ha arrepentido nunca del crimen, e incluso se rieron durante el juicio, provocando la ira de Marimar, hermana de Miguel Ángel: «Hijos de puta. Vais a pagar por lo que habéis hecho. ¡Miradme a la cara!», les gritó. Las movilizaciones de aquellos días, fruto de la indignación ante la injustificable crueldad, supusieron el principio del fin de ETA.