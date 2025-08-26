Suscribete a
ABC Premium

Mauritania, un socio clave para una inmigración «ordenada»

Sánchez ha visitado el país africano hasta en tres ocasiones en menos de un año

Un avión militar mauritano aterriza en un aeródromo sin control policial en Soria

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de la República Islámica de Mauritania, Mohamed Cheikh El Ghazouan
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de la República Islámica de Mauritania, Mohamed Cheikh El Ghazouan efe
Inés Ruiz-Jiménez

Inés Ruiz-Jiménez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No es ningún secreto que la República Islámica de Mauritania se ha convertido en un socio estratégico para España en este último año. Hasta allí se ha desplazado personalmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en tres ocasiones durante el curso para continuar ... en este afán de hacer del país africano un aliado junto al que combatir la inmigración irregular.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app