El Real Madrid gasta su última bala y recurre el fallo del TSJM sobre los aparcamientos del Bernabéu

El Ayuntamiento de Madrid, que se ha mantenido al margen, reconocía tras el fallo que ve «difícilmente viable» el recurso al Supremo

El TSJM da la razón a los vecinos y anula la construcción de los aparcamientos del Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu
Amina Ould

La batalla por los aparcamientos del Santiago Bernabéu no ha acabado. El Real Madrid ha presentado un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón a los vecinos, por segunda vez, y anula la concesión ... de la construcción y explotación de los dos parkings que el Club quería poner en marcha junto al estadio.

