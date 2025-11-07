Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Las grietas del megaproyecto del Santiago Bernabéu

Los sobrecostes de la obra, el freno a los conciertos y el revés judicial por el parking golpearon duro en los planes de crecimiento del Real Madrid

Expectación por ver cómo se reflejan en las cuentas de cara a la asamblea del 23-N, en la que se espera se trate la idea de conversión societaria del club

El TSJM da la razón a los vecinos y anula la construcción de los aparcamientos del Bernabéu

El Santiago Bernabéu, durante las obras de remodelación
El Santiago Bernabéu, durante las obras de remodelación Belén Díaz
Gonzalo Cabeza

Gonzalo Cabeza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Real Madrid en 2019 proyectó una gigantesca obra de reforma en el Santiago Bernabéu con el objetivo de convertir el nuevo estadio en su gallina de los huevos de oro, la única manera posible (entendió) de seguir el crecimiento de los clubes ... ingleses o de los respaldados por el dinero del petróleo. Desde la propia construcción empezaron los problemas, el club se vio obligado a solicitar dos créditos adicionales (por 225 y 370 millones de euros respectivamente) para completar la obra, pasando de los 575 iniciales a cerca de 1.300 de coste total sumando otras aportaciones. Los dolores de cabeza no terminaron ahí.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app