El partido de fútbol que hizo caer al secuestrador del Niño Juan

Jueves. 21.30 horas. El Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la comisaría de Usera-Villaverde localiza a Juan José C. M., español de 43 años. Es un viejo conocido de la policía por su luengo historial delictivo. El objetivo de los agentes, conocido entre ... los de su 'gremio' como El Morros, se encuentra en el club deportivo Goya, en la avenida de los Caprichos, 16, en el distrito de Latina. Allí hay una amplia cancha en la que se celebra un partido entre jóvenes. Este es el escenario en el que la suerte se torció para el que es el principal sospechoso del secuestro, el pasado 31 de octubre de 2025, de Juan María G. P., de 39 años y más conocido como el Niño Juan.

Ambos, víctima y verdugo en este caso, tienen antecedentes relacionados con butrones a gran escala. Al ahora apresado se le conoce como Juanjito el Morros y es especialmente famoso entre los policías de Andalucía, donde ha liderado bandas de asaltos muy activas.

El sospechoso ya estaba en el punto de mira del Grupo XII de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, experto en secuestros y extorsiones, como miembro del grupo de encapuchados que se llevaron a Juan María en plena vía pública mientras conducía su coche en la calle de Antonio López, 65, a la altura del conocido hotel Praga, en el distrito de Carabanchel. Llegaron a realizar varios disparos, aunque se investiga el grado de implicación de Juan José, hasta el momento es considerado por los investigadores como el principal responsable de esos hechos.

Noticia Relacionada «Hace tiempo que al Niño Juan lo querían en un maletero, se la ha liado a mucha gente» Carlos Hidalgo El ladrón más violento y activo, que planeó el asalto a Fontainebleau, secuestrado a tiros en un ajuste en plena vía pública

El ahora arrestado tenía una orden de búsqueda policial. Y, aunque los agentes iban de paisano, el Morros, según las fuentes de la investigación consultadas por ABC, se percató de quiénes eran e intentó zafarse de la detención, conminando incluso a los presentes a que agrediesen a los funcionarios. Después de un violento forcejeo, quedó engrilletado por los delitos de secuestro y, además, al mostrar oposición, se le añade resistencia a la autoridad.

Tras ello, fue trasladado a la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Los agentes le intervinieron cuatro dispositivos móviles que portaba encima, además de un inhibidor de frecuencias.

Detrás de la droga y diamantes

Detrás del secuestro y brutal paliza al famoso alunicero, tal y como ha informado este periódico, las motivaciones de los secuestradores podrían estar en un alijo de droga del que supuestamente se apoderó el Niño Juan y que estaba escondido en Mérida. Fuentes del caso explicaron entonces que se manejan informaciones sobre una partida de 1.200 kilos de cocaína sustraídos de una 'guardería' y que estaba en manos de una red de narcotraficantes.

Los investigadores creen que un alijo de droga robado por el famoso alunicero podría estar detrás del brutal asalto

El Morros operaba con el Niño Sáez, que fue acribillado a tiros en mayo de 2017 en otro presunto ajuste de cuentas por drogas. Más tarde, se trasladó a Sevilla, desde donde, según explican los investigadores, siguió propiciando asaltos con su propia banda. Hasta que fue arrestado por la Jefatura Superior de Andalucía Occidental por el robo, entre otros muchos enseres, de joyas, gemas, diamantes, un camión completo y hasta ropa de motorista de una tienda de Jerez de la Frontera (Cádiz). Se llevó en aquel tiempo, según el cálculo de los agentes, cerca de 2 millones de euros en botines.

Juan José, al igual que el Niño Juan, es un experto al volante. Tanto es así, que el Morros ha participado en 'rallies' de motos y formó a jóvenes andaluces que captó para su red. También cuenta con el título de perito judicial y aparece al frente de varias empresas en el registro mercantil.

Tras ser liberado por sus secuestradores 24 horas después y con evidentes signos de violencia, este conocido alunicero no presentó ninguna denuncia ni se prestó a colaborar para identificar a los responsables de estos hechos, lo que ha hecho complicado identificar a estos individuos hasta ahora. Tampoco su familia acudió a la Policía durante el tiempo que estuvo en paradero desconocido. El Niño Juan optó por huir junto con todos sus familiares. Ya no queda huella suya por el barrio de Almendrales y del de Orcasitas, donde residen la mayoría de ellos. Actualmente, se encuentra en paradero desconocido.

Este ladrón experto actúa tanto por su cuenta como para mafiosos. En 2019, le fue encargado el robo de piezas de cerámica china del palacio de Fontainebleau, en la Isla de Francia, por 800.000 euros. Un delito que no llegó a cometer ya que fue arrestado antes de llevarlo a cabo. Por ello, estuvo dos años en prisión.