El partido de fútbol que hizo caer al secuestrador del Niño Juan

Juan José C. M., 'El morros', mano derecha de otro famoso alunicero, El Niño Sáez, cuenta con 23 reseñas policiales

La omertá del Niño Juan tras sufrir una paliza a manos de sus secuestradores

El coche del Niño Juan tras la encerrona a tiros que le propinaron sus rivales
El coche del Niño Juan tras la encerrona a tiros que le propinaron sus rivales ABC
Carlos Hidalgo

Jueves. 21.30 horas. El Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la comisaría de Usera-Villaverde localiza a Juan José C. M., español de 43 años. Es un viejo conocido de la policía por su luengo historial delictivo. El objetivo de los agentes, conocido entre ... los de su 'gremio' como El Morros, se encuentra en el club deportivo Goya, en la avenida de los Caprichos, 16, en el distrito de Latina. Allí hay una amplia cancha en la que se celebra un partido entre jóvenes. Este es el escenario en el que la suerte se torció para el que es el principal sospechoso del secuestro, el pasado 31 de octubre de 2025, de Juan María G. P., de 39 años y más conocido como el Niño Juan.

