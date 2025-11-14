Suscribete a
Mediadores nocturnos, salas de estudio y talleres antidroga: los planes para los distritos más 'castigados'

Usera, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal, los distritos más beneficiados del plan de reequilibrio en 2026 en el que el Ayuntamiento invierte casi 12 millones de euros

Los vecinos participan de una actividad municipal en una de las 39 PIBAS de Madrid.
Los vecinos participan de una actividad municipal en una de las 39 PIBAS de Madrid.
Belén Sarriá

Belén Sarriá

Mediadores nocturnos para contribuir a la convivencia vecinal, talleres antidroga y de desintoxicación al juego, programas para prevenir la soledad no deseada, tanto en jóvenes como en mayores, campamentos de verano para niños, mejoras en las instalaciones básicas de los barrios más vulnerables... El área ... de Vicealcaldía ha diseñado 174 actuaciones, a los que ha tenido acceso ABC, para contribuir al reequilibrio territorial en los 14 distritos más vulnerables de la capital. Así, el área que dirige Inma Sanz destina casi 12 millones de euros en 2026 para mejorar los distritos más 'castigados' de la capital: Usera, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal son los más beneficiados en el reparto.

