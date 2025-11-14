Mediadores nocturnos, salas de estudio y talleres antidroga: los planes para los distritos más 'castigados'

Mediadores nocturnos para contribuir a la convivencia vecinal, talleres antidroga y de desintoxicación al juego, programas para prevenir la soledad no deseada, tanto en jóvenes como en mayores, campamentos de verano para niños, mejoras en las instalaciones básicas de los barrios más vulnerables... El área ... de Vicealcaldía ha diseñado 174 actuaciones, a los que ha tenido acceso ABC, para contribuir al reequilibrio territorial en los 14 distritos más vulnerables de la capital. Así, el área que dirige Inma Sanz destina casi 12 millones de euros en 2026 para mejorar los distritos más 'castigados' de la capital: Usera, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal son los más beneficiados en el reparto.

Centro

En este distrito, el Ayuntamiento invertirá en 2026 un total de 300.000 euros para implementar hasta cuatro programas dedicados a la convivencia vecinal. Así, el próximo año los vecinos contarán 'búhos conciliadores', es decir, con educadores sociales que trabajarán por las noches para asegurarse de que reine la paz y el respeto en las calles.

También se impartirán actividades culturales y de ocio dirigidas a las familias, los adultos y a los adolescentes, como son los campamentos de verano con los que contará el distrito. Asimismo, el área de Vicealcaldía mejorará las instalaciones del centro deportivo Casino de la Reina, donde se renovarán las pistas y se renovarán las gradas.

Tetuán

El presupuesto en este distrito es el doble que el anterior: 600.000 euros, repartidos en los dos centros de Almenara y Bellas Vistas. Los más jóvenes contarán con campamentos infantiles, los más vulnerables tendrán talleres de escritura y las personas mayores podrán apuntarse a cursos de habilidades digitales o a excursiones culturales.

Por otro lado, con el fin de romper con el desequilibrio de la zona, se mejorará el área infantil de la calle Costa verde 31, se adecuará la instalación deportiva de Parque de la Ventilla, se reformará el frontón de Tuledillas y se acondicionará el acueducto de Amaniel.

Fuencarral-El Pardo

Con los 720.000 euros presupuestados para el próximo año, el Gobierno municipal busca, primero, formar a los vecinos de este distrito y, segundo, mejorarles su espacio público. Así, se impartirán talleres en los que se dará información para el empleo y actividades comunitarias y, también, formación en oficios.

Además, los más pequeños contarán con actividades de animación y campamentos y los más mayores tendrán un proyecto de acompañamiento, con terapia ocupacional y atención psicológica. En cuanto a las obras, en este distrito se prevé adaptar el edificio Playa Gata para convertirlo en una biblioteca abierta al público.

Latina

En línea con el resto de distritos, aunque con casi 900 mil euros, en Latina se prestará atención a las personas vulnerables, bien con intervención social, bien con talleres de comunicación y lectura. A los jóvenes y niños se les facilitarán actividades deportivas, campamentos e intervención socioeducativa. Y a las personas mayores se les prestará un servicio especial de detección y ayuda en caso de soledad no deseada. En el barrio Campamento se mejorará la accesibilidad peatonal, concretamente, en las calles Galicia, Fuentesaúco, Villacarriedo y Sedano.

Carabanchel

El Ayuntamiento destina más de un millón para el distrito de Carabanchel, donde se impartirán programas de convivencia e intervención psicológica y acompañamiento social para personas vulnerables y se habilitarán campamentos urbanos y escuelas deportivas a jóvenes

En cuanto a las mejoras del distrito, el Ayuntamiento se compromete a reurbanizar y acondicionar espacios de la parcela de conexión travesía Trifón Pedrero y Santa María de la Cabeza, mejorar la zona situada en la parte trasera de la Parroquia San Benito Abad, de Pan Bendito, y ejecutar obras para mejorar la pavimentación y los accesos en el entorno de General Ricardos.

Usera

Más de dos millones de euros enfocados en evitar el fracaso escolar y las drogas. En este distrito hay comprometidos varios talleres socioeducativos, como es el que incluye servicios psicopedagógicos para tratamiento y recuperación de problemas de aprendizaje y conducta para el desarrollo de las potencialidades del alumnado absentista, prevención del acoso y la violencia y para el desarrollo de la inteligencia emocional.

O el servicio de transporte escolar a disposición de los centros del distrito para llevar a cabo actividades complementarias a la enseñanza así como otro taller para fomentar el ocio saludable en el entorno escolar y los talleres orientados a la prevención de adicciones de los jóvenes del barrio. Asimismo, de cara a los adultos, se impartirá un programa para orientar y formar a las personas en situación de riesgo de exclusión social a la inserción sociolaboral.

Puente de Vallecas

Con un millón y medio de euros, el área de Vicealcaldía se compromete en 2026 a ofrecer un campamento de verano y apoyo socioeducativo y escolar a menores con problemas de aprendizaje; actividades de ocio para personas con discapacidad; actividades escolares en centros sociales y de mayores, incluso en las calles, para sensibilizar sobre el cuidado del entorno. Además, se rehabilitarán las zonas verdes, los equipamientos y las zonas infantiles de todo el distrito.

Moratalaz

Los vecinos de este distrito cuentan para el próximo año con 300.000 euros, que disfrutarán a través de talleres enfocados para el liderazgo de los jóvenes o formaciones para que las personas que vivan en zonas en situación de riesgo de exclusión social encuentren empleo así como una oficina de integración sociolaboral, donde se puede pedir un acompañamiento individualizado para lograr la inserción laboral.

También habrá actividades para fomentar el comercio de proximidad y otras lúdicas para los más pequeños. En cuanto a las mejoras urbanísticas, los vecinos verán mejorado el entorno de la zona deportiva de Corregidor Diego, junto al colegio Francisco de Luis, remodelando la zona de la fuente pública más antigua del distrito.

Ciudad Lineal

El distrito cuenta con 900.000 euros para el apoyo a mujeres vulnerables y la prevención de la soledad no deseada en mayores. Pero sobre todo está dedicado a los jóvenes, a quienes se tratará de ayudar a prevenir también la soledad como también las conductas conflictivas, de adicción a juegos de azar. También se mejorarán los equipamientos del centro cultural de San Juan Bautista, centro municipal de mayores de La Elipa y la instalación deportiva de Pueblo Nuevo.

Hortaleza

Más de 500.000 euros para ayudar en la integración social en primaria y secundaria así como para los campamento de verano o para una nueva aula de estudios que cuente con medios materiales y personales, para facilitar la realización de tareas escolares, académicas y de lectura. Asimismo, en Hortaleza se impartirán talleres de empleo dirigidos a colectivos vulnerables y mayores.

Villaverde

Otros 900.000 para este distrito, que aprovechará para mejorar varios espacios como el rocódromo situado en el Parque Dehesa boyal, el campo de futbol San Cristóbal, el área infantil en el Parque Jardín de la Luz, la tirolina en el Parque plata y castañar, o la renaturalización del entorno del colegio Antonio Nebrija. Asimismo se prevé un proyecto de intervención con jóvenes en calles en las zonas de Villaverde Bajo y Los Rosales y un proyecto de atención y prevención de la soledad no deseada en personas mayores en esta misma zona.

Villa de Vallecas

En este distrito, con 600.000 euros, se invertirá en un programa de mediación vecinal y resolución de conflictos en el que se busca detectar las dificultades de convivencia entre los residentes en los edificios situados en la zona conocida como barrio de la UVA. También se pondrán en marcha otras actividades culturales, como son conciertos con un amplio programa que atraiga desde el público infantil al adulto. Asimismo, se ofrecerá un servicio psicopedagógico en centros escolares, que incluya un programa de intervención de ocio de verano con jóvenes y campamentos. Por último, se mejorará el barrio de El Ensanche, donde se pondrán mesas de ping pong en la instalación deportiva del barrio, y se harán obras para hacer más accesible el barrio de la UVA.

Vicálvaro

Con 300.000 euros se impartirán talleres de integración y formación de cara al mercado laboral a colectivos vulnerables, un programa de mediación social en comunidades de vecinos y se mejorarán los equipamientos de la instalación deportiva básica Cordel de Pavones.

San Blas-Canillejas

En este distrito se destinan 600.000 euros para ofrecer un programa de Madrid Salud para prevenir las adicciones y atender drogodependientes en Pibas. También se prevén obras para acondicionar el auditorio del parque El Paraíso y el colegio de República de Chile.