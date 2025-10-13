Suscribete a
Netanyahu y Abás asistirán finalmente a la cumbre de paz en Egipto

Interceptan una furgoneta con una tonelada de hachís en Torrejón de Ardoz

La Policía Nacional sospechó del conductor de vehículo cuando transitaba por un polígono industrial, con la suspensión muy baja

Desarticulado el principal narcopiso de hachís del clan de los Jiménez en Vallecas

El cargamento de una tonelada de hachís aprehendido en Torrejón de Ardoz
La Policía Nacional ha detenido a un varón que circulaba en un vehículo cargado con una tonelada de hachís. Transitaba por el polígono industrial realizando una conducción evasiva, rodando en repetidas ocasiones por las mismas calles y realizando adelantamientos súbitos. En el interior ... de la furgoneta se incautaron 25 fardos de sustancia estupefaciente, formados por tabletas rotuladas con logotipos diferentes. El conductor del vehículo fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública

