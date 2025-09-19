Suscribete a
Se alquila Palacio. Preguntar en portería

Tiene algo de acierto lo de ir haciendo desfiles en distintos puntos de la ciudad

Palacio de Liria
Gato Magerit

Corre el riesgo el Palacio de Liria de convertirse en un mercado de saldo y esquina. Todos los influenciadores patrios quieren pagarle una renta al duque y, de paso, sentirse genuinos, nobles, poderosos y especiales. El primero en alquilar sus dependencias fue el duque de ... Bedford, que incluso cobraba un plus para que los visitantes pudieran darle la mano. Lo de ahora, sin embargo, se disfraza de desfile de moda y convierte el Palacio de Liria en un espacio más a elegir entre muchas opciones, cuando antes, su fortaleza era su exclusividad. Ya cualquiera desfila en Liria y, sobre todo, se puede permitir la renta del espacio. Esperamos ansiosos el momento en el que una turba de adolescentes, adictos al postureo, celebren allí su comicon sobre la Pombo.

