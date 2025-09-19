Corre el riesgo el Palacio de Liria de convertirse en un mercado de saldo y esquina. Todos los influenciadores patrios quieren pagarle una renta al duque y, de paso, sentirse genuinos, nobles, poderosos y especiales. El primero en alquilar sus dependencias fue el duque de ... Bedford, que incluso cobraba un plus para que los visitantes pudieran darle la mano. Lo de ahora, sin embargo, se disfraza de desfile de moda y convierte el Palacio de Liria en un espacio más a elegir entre muchas opciones, cuando antes, su fortaleza era su exclusividad. Ya cualquiera desfila en Liria y, sobre todo, se puede permitir la renta del espacio. Esperamos ansiosos el momento en el que una turba de adolescentes, adictos al postureo, celebren allí su comicon sobre la Pombo.

La última en convocar allí a la 'trupe' ha sido Carolina Herrera. La diseñadora, a través de su hija, reunió a sus invitados, curiosamente, los mismos que en el desfile de la semana anterior de Inés Domecq, pues ya saben que hay pocas cosas más endogámicas que la alta sociedad, o la media o la baja; uno ya no sabe si va o vuelve con tanto paseo hasta Liria. Quizá, viendo que están apretaditos en las cuentas de la Casa, me alquilen una habitación en la tercera planta. O quizá se pueda ya reservar en Airbnb, a modo de experiencia exclusiva ducal 360º. El anuncio rezaría: «Vive como un duque, come como un marqués y cena como un conde».

Además, asistirás al desfile de una exclusiva diseñadora y participarás en el sorteo de una semana gratis en el Palacio de Dueñas, en Sevilla, con actuación de flamenco y obsequio del libro de memorias: «Mis dolores de cabeza: travesía por las cuentas de la Casa». Doscientos setenta euros. En Trivago lo sacarán por ciento cincuenta, aunque dense prisa, cada segundo cuenta y se están interesando muchísimo por alquilar las dependencias una nueva marca de lavadoras que no hace ruido: La Dyson Decadent.

Por lo demás, la semana está claramente marcada por la Semana de la Moda en Madrid. Y tiene algo de acierto lo de ir haciendo desfiles en distintos puntos de la ciudad. Desde el Ayuntamiento a la Plaza Mayor, Madrid se viste de gala para acoger desfiles de todos aquellos diseñadores que alguna vez alquilarán Liria para algo. Palomo, Pedro del Hierro, Simorra, Silvia Tcherassi…; todos están de moda, nunca mejor dicho, y en todos o casi todos ellos, está ella, Victoria de Marichalar, que no se pierde un desfile, una fiesta, una cena o lo que sea con muchos seguidores en las redes sociales y gratis.

No entiendo como no ha puesto en marcha Inditex la compra de no sé, ¿el Palacio Real de Madrid?, ¿el Bernabéu? O algo de esa categoría para ya quitarse la careta del todo y celebrar los mejores desfiles de la ciudad. Madrid Zara Home, podía ser un buen título para dejar atrás a todas estas marcas que se empeñan en hacer lo mismo. Mismo lugar, mismo cáterin, mismos invitados…

Este gato tuvo tiempo de pasarse por el bar Cock, en la calle de la Reina, porque el polifacético Jacobo Bergareche estrenaba exposición de fotos. La verdad es que este hombre lo hace todo bien: escribe, cocina, fotografía, produce, guioniza… Pon a dos o tres Jacobos Bergareches más en tu vida y no necesitarás nada en el resto de tus días. Eso sí, háganlo rápido porque al ritmo que va, dentro de muy poco va a ser más inaccesible y caro que una tarde con Houllebecq en la barra de un bar. Lo cierto es que le sobra el talento y, sea una página o una foto impresa, lo que haga lo hace bien y eso, en estos tiempos de nonada experimental, es suficiente motivo para celebrarle.

Se dice, se cuenta, se atisba, que una editorial de renombre, masiva y comercial, ya tiene la firma de María Pombo para un libro sobre los libros que no ha leído. La cosa apunta maneras y, como no podía ser de otra manera, se plantean hacer una presentación de lo más rimbombante en… ¿adivinen? Eso es, en ese mismo Palacio. Ya en marcha el servicio de pernocta para todos los asistentes a okupar este emblemático lugar. A todos, menos a Sergio Ramos, que tiene prohibida la entrada por lo mal que canta. Seguimos.