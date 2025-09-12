Madrid ruge a todo gas. Y si no que se lo digan a Inés Domecq, que reunió un exquisito grupo de privilegiadas (poco de ellos) en el jardín del Palacio de Liria, para enseñar la nueva colección de su marca, Q Collection. No hay ... un jardín más bonito en Madrid que el de la casa del duque de Alba, como tampoco ha habido una rentrée tan estupenda en esta ciudad desde hace décadas. Allí estaban todas y todos, aunque sin noticias de los grandes 'influencers' que por mucho que quieran, no son admitidos en los circuitos de la alta sociedad, la de verdad, la que está muy arriba. Me comentaba un asistente al evento que ni Pombos ni bobadas. La reina del 'me gusta' estaba firmando un contrato editorial.

Y, con esto, las guapas de apellido largo aprovechan para ajusticiar a quien las ha empujado del podio de la revista 'Hola'. No hay venganza sin resentimiento ni victoria sin una derrota previa. Y así, personas como Victoria de Marichalar, perejil de todas las salsas, Tana Rivera, Isabel Preysler, Nuria March, Mar Saura, Inés Sastre, Lulú Figueroa o las hermanas Osborne no quisieron perderse tamaña celebración. Menuda reunión de mujeres guapas y títulos nobiliarios. El desfile, por cierto, homenajeaba a Goya. Redondo.

El miércoles estrenaba Amenábar 'El cautivo', un biopic de Cervantes que contó, entre otros, con la asistencia del mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que prefirió apoyar al cine español antes que a su vicepresidenta Díaz, que a la misma hora se enfrentaba a otra derrota parlamentaria. No le queda nada a doña Yolanda. Quien con lobos se acuesta mordidita se levanta. Cosecha propia. Justo coincide con un CIS en el que el PSOE arrasa al PP. 9 puntos, ni más ni menos. No entiendo que, con lo buen analista que es Tezanos, su jefe no le haga ni puñetero caso y convoque elecciones. Esto de la política es un mar de contradicciones. Pero ahí está el bueno de Tezanos, el mago pop de los datos cocinados que cuánta más ventaja otorga al PSOE frente al PP, más lejos están las próximas elecciones generales.

Ahora está de moda hacer cosas con libros. Las tiendas de ropa han aprendido a promocionarse cuatro veces al año, una por estación, y cualquier excusa es buena para juntar una camisa con un libro y venderte la moto. Así estrenaban nueva temporada los de Silbon Moda, que eligieron a Jaime Rodríguez, chico de moda en Madrid, que acaba de sacar su primera novela, 'Muérete, Cupido' (Circulo de Tiza, 2025) para mezclar moda y literatura en un buen plan. No me negarán que he tenido unos días intensitos….

Madrid está un poco harta del verano y ha irrumpido septiembre con más fuerza que ganas. Todo es bastante efímero, porque mañana habrá algo que supere a lo de hoy y guardará en el cajón el éxito de esta tarde. Menudo ritmo. Es bueno conocer este principio inequívoco de la España de la red social y el 'me gusta' inmediato. Lo que ahora te gusta mañana te horroriza, porque nos están convirtiendo un poco en eso: un trepidante derrape que se puede salir de la curva en cualquier momento. Como todo se fiscaliza, los primeros que te alabaron serán los primeros en abandonarte. No se olviden. Esto funciona así.

Este sábado toca Bunbury en Madrid. Si aún no tienen entrada, intenten acudir porque cualquier concierto del maño es un momento especial. Su directo es barbarie, su voz, un visado para el placebo. No quedan muchos artistas así de gigantes, aunque para ser sinceros, tampoco los hubo antes. Veneramos lo que desaparece, pero nos olvidamos del presente, en una especie de paja mental que nos hace llegar tarde a lo que de verdad importa. Por eso, ustedes quedan avisados en este mentidero que sale un día antes. Para que luego no vengan a quejarse de que no lo supieron a tiempo o blablablá. Es en el palacio de los Deportes, que es como lo seguimos llamando quienes no tenemos tiempo para aprendernos el nuevo paganini. Wizink, no, Movistar Arena, ah, vale. Pus eso. En el palacio de los Deportes.