EL MENTIDERO

Madrid a todo gas

La capital está un poco harta del verano y ha irrumpido septiembre con más fuerza que ganas

María Pombo no lee y escuece mucho a quienes sí leen

Pedro Sánchez, Begoña Gómez y el ministro Marlaska junto al reparto de 'El Cautivo'
Gato Magerit

Madrid ruge a todo gas. Y si no que se lo digan a Inés Domecq, que reunió un exquisito grupo de privilegiadas (poco de ellos) en el jardín del Palacio de Liria, para enseñar la nueva colección de su marca, Q Collection. No hay ... un jardín más bonito en Madrid que el de la casa del duque de Alba, como tampoco ha habido una rentrée tan estupenda en esta ciudad desde hace décadas. Allí estaban todas y todos, aunque sin noticias de los grandes 'influencers' que por mucho que quieran, no son admitidos en los circuitos de la alta sociedad, la de verdad, la que está muy arriba. Me comentaba un asistente al evento que ni Pombos ni bobadas. La reina del 'me gusta' estaba firmando un contrato editorial.

