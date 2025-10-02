Fiestas de Boadilla del Monte 2025: programa, actividades y conciertos gratis

Se fue el verano, llegó el otoño y la fiesta continuó. Las fiestas patronales de los diferentes municipios y zonas de Madrid siguen con buen color a estas alturas del año. Y es que los vecinos de muchos barrios madrileños se preparan ya para recibir múltiples actividades gratuitas en las fiestas que tendrán en los próximos días.

Los pueblos y localidades de la Comunidad despliegan cada verano una oferta cultural y festival que combina historia, música y gastronomía en distintos espacios. Los 65.839 habitantes con los que cuenta Boadilla del Monte están deseosos ya del inicio de sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Los festejos se desarrollarán entre el 27 de septiembre y el 12 de octubre. El encendido del recinto ferial marcará el comienzo de todo. Algunas de las actuaciones de este año - como viene siendo habitual - son de entrada gratuita, pero otras sí que hay que comprar un ticket. Además, este año el pregón de las fiestas corre a cargo de Flor y Coti Teves, jugadoras de la selección española de hockey.

Programa de las Fiestas de Boadilla del Monte 2025

La música será uno de los grandes pilares de estas fiestas. El escenario principal estará ubicado en la Carpa del Recinto Ferial, un espacio cubierto junto a la carretera de Boadilla que permitirá disfrutar de los conciertos sin importar el tiempo.

Los conciertos se ofrecerán del 2 al 5 de octubre, comenzando por los de Rulo y La Contrabanda y Pignoise, el día 2. El viernes 3 actuarán Modestia Aparte y Álex Wall. Antes del concierto, a las 20:30 horas, será el pregón, a cargo de DJ Nano, en la plaza de la Cruz. Al día siguiente será la actuación de Marlon y, finalmente, cerrará los conciertos el 5 de octubre el tributo a La Oreja de Van Gogh. Los mismos días habrá también sesiones de DJ en directo, con Sergio Garabal, Locura Parapa XL, El Pulpo, Black DJ Live Set, Barce y Nacho Vega.

Jueves, 2 de octubre 18:30 h – Festival de Escuelas de Danza (Plaza de la Cruz).

20:00 h – Animación DJ Sergio Garabal (Carpa Municipal; acceso con entrada de conciertos).

21:30 h – Concierto de Rulo y la Contrabanda (Carpa Municipal).

23:30 h – Concierto de Pignoise (Carpa Municipal). Entrada conjunta 10 € empadronados / 20 € no empadronados.

Viernes, 3 de octubre 18:00 h – Encierros y suelta de reses (salida aparcamiento c/ Enrique Calabia).

18:30 h – Pasacalles de peñas (salida plaza de toros; casco histórico).

20:30 h – Pregón a cargo de DJ Nano (Plaza de la Cruz).

21:15 h – Animación DJ El Pulpo (Carpa Municipal; entrada libre hasta completar aforo).

22:00 h – Gran castillo de fuegos artificiales (Recinto Ferial).

22:15 h – Encendido del alumbrado del ferial.

21:30 h – Orquesta Maremagnun (Plaza de la Cruz).

23:00 h – Concierto de Modestia Aparte (Carpa Municipal; entrada libre hasta completar aforo).

00:45 h – Concierto de Álex Wall (Carpa Municipal; entrada libre hasta completar aforo).

02:30 h – Animación DJ Barce (Carpa Municipal; entrada libre hasta completar aforo).

Sábado, 4 de octubre 10:00 h – Encierros y suelta de reses.

11:30 h – Limonada popular y pasacalles (Peña El Botijo; casco histórico).

12:00 h – XXI Fiesta del Caballo (Paseo de Madrid).

12:30 h – Bueyada infantil (salida aparcamiento c/ Enrique Calabia).

13:00 h – Sesión vermut con Miguel Entreamigos (Plaza de la Cruz).

18:00 h – Clase práctica con reses para alumnos de Escuelas Taurinas (Plaza de toros; entrada gratis).

18:30 h – Pasacalles de peñas (casco histórico).

19:00 h – Encierro infantil con toros de goma.

21:30 h – Concierto del ganador del II Concurso Boadilla Sound (Carpa Municipal; entrada libre).

22:00 h – Concierto de Marlon (Carpa Municipal; entrada libre).

22:30 h – Concierto de Semilla Negra (Plaza de la Cruz).

00:45 h – Animación Locura Parapa XL (Carpa Municipal; entrada libre).

02:30 h – Animación Back DJ Live Set (Carpa Municipal; entrada libre).

21:00–00:00 h – Carpa Joven 0,0º con DJ (Parking Centro de Empresas; 14–17 años; entrada previa para empadronados).

Domingo, 5 de octubre 10:00 h – Encierros y suelta de reses.

12:00 h – Santa Misa en honor a Ntra. Sra. del Rosario (Iglesia del Antiguo Convento).

Al finalizar – Procesión por el casco histórico (acompañada por la banda de la Escuela de Música y Danza).

12:30 h – Espectáculo infantil Drilo Rock (Carpa Municipal; 2 € empadronados / 5 € no empadronados).

14:30–17:30 h – Gran Caldereta Popular (Carpa Municipal; 1.500 raciones).

17:00 h – Gran Concurso de Recortes – IV Memorial Miguelón (Plaza de toros; entrada 5 €).

19:00 h – Encierro infantil con toros de goma.

20:00 h – Tardeo: actuación de Cerrado por Vacaciones (Plaza de la Cruz).

22:00 h – Tributo a La Oreja de Van Gogh – 'La Otra Oreja' (Carpa Municipal; entrada libre).

23:30 h – Animación DJ Nacho Vega (Carpa Municipal; entrada libre)

Lunes, 6 de octubre – Día de la Familia y Feria sin ruido 10:00 h – Encierro y suelta de reses (incluye toro de la Asociación Taurina de Boadilla).

11:00 h – Pancetada Popular (Plaza de toros; 1.000 raciones).

11:00–14:00 h y 17:00–20:00 h – Pequelandia: hinchables, talleres y juegos (Carpa Municipal; entrada libre).

12:00 h – Encierro infantil con carretones (aparcamiento c/ Enrique Calabia).

12:00–14:00 h – Masterclass de fútbol americano (Vikings FA y Peña El Cerdo).

11:00–14:00 h – Decatlón infantil (8–14 años; Carpa Municipal).

Del 10 al 12 de octubre I Feria de la Gastronomía Hispanoamericana (Avda. Adolfo Suárez). Viernes 18:00–00:00; sábado 12:00–00:00; domingo 12:00–16:00.

Sábado, 11 de octubre 10:00 h – VII Carrera Vereda de los Guardias (entre cuarteles de Villaviciosa y Boadilla; inscripción con donación para Cáritas).

19:30–21:00 h – Encuentro de Bandas (Palacio del Infante don Luis; entrada libre).

19:30 h – Concierto de la Hispanidad: España dentro de un piano (Auditorio Municipal). Entradas: 5 € empadronados; 2 € reducida; 10 € no empadronados.

Domingo, 12 de octubre – Día de la Hispanidad 12:00 h – Misa solemne (Iglesia del Antiguo Convento).

13:00 h – Acto de homenaje a la Bandera y a la Guardia Civil (Explanada del Palacio del Infante D. Luis).

19:00 h – Espectáculo de la Hispanidad: Recorriendo el mundo a través de la danza (Auditorio Municipal; entrada libre hasta completar aforo).

La carpa del Recinto Ferial cerrará a las 4:30 horas, horario máximo permitido por la normativa vigente, en este caso la Orden de 21 de abril de 2022 del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, que marca el horario de verbenas, desfiles, bailes, fiestas populares y manifestaciones folclóricas (de 6:00 a 02:30 horas) y el de las salas de juventud (de 17:00 a 22:00 horas).