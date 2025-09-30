Calendario laboral para Madrid capital en 2026: habrá puente en San Isidro y La Almudena

El viernes 15 de mayo, San Isidro, patrón de la capital, y el lunes 9 de noviembre, la Virgen de la Almudena, patrona de los madrileños, serán festivos en la ciudad de Madrid el año que viene. Y por las fechas en las que caen, suman dos puentes más de los que disfrutarán aquellos residentes en la capital. Esto es lo que ha aprobado, por unanimidad, el Pleno de Cibeles este martes.

Estos festivos se suman a la propuesta que ya hizo aprobó este miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que contará con un total de 14 días festivos, sumados ya los dos locales hoy aprobados en la capital.

De acuerdo con el mismo, serán fiestas laborales en la Comunidad de Madrid el próximo año el 1 de enero (jueves), Año Nuevo; el 6 de enero (martes), Epifanía del Señor; los días 2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santo respectivamente; el 1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajador; el 2 de mayo (sábado) Fiesta de la Comunidad de Madrid -lo que implica que no habrá 'superpuente' en mayo, como si ocurre otros años. en la región madrileña.

En la segunda mitad del año, serán festivos el 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen; el 12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España; el 2 de noviembre (lunes), porque se pasa a él la fiesta de Todos los Santos, que este año caía en domingo; el 7 de diciembre (lunes), por el Día de la Constitución Española, que es el 6, domingo; el 8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción -lo que da origen al primer 'superpuente' del año'-, y el 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor.