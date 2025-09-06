Dos ladrones, atrapados en el asalto a una lavandería de Lavapiés: «¡Nos han gaseado con gas pimienta!»

La lavandería donde ocurrieron los hechos, en la calle de la Cruz, aún con la cristalera rota, ayer

Imposible no tirar de la sabiduría popular en un suceso tan rocambolesco y, encima, castizo, pues ocurrió en el corazón mismo de Lavapiés: «Manolete, si no sabes torear, pa qué te metes». Porque es lo que les pasó a Robin, un sueco, y un mexicano, Diego, durante lo que parece el asalto a una lavandería en la calle de la Cruz, 22. Quedaron atrapados en el interior del local, intentaron romper la cristalera para poder salir, les atacó 'alguien' con gas pimienta y, ya de corolario, la Policía Municipal de Madrid tuvo que acudir a rescatarlos y, lógicamente, quedaron detenidos. Todo esto, en una mañana.

Ocurrió el pasado 27 de agosto, a las 7 horas. Una patrulla de la Comisaría Integral del Distrito de Centro Sur recibió un aviso de la emisora central para que acudieran a un autoservicio de lavado de ropa en la citada dirección. Explicaba la llamada que había dos varones dentro y que no podían salir por sus propios medios.

Llegaron al punto y encontraron a Robin y Diego dentro del establecimiento, un Bag&Laundry que funciona también como consigna para maletas y con un cajero automático internacional. La zona está saturada de pisos turísticos.

Los policías municipales escucharon entonces ruidos muy fuertes: procedían de las embestidas que los dos tipos estaban dando con un extintor contra la puerta de la lavandería, que dejaron destrozada.

Finalmente, los funcionarios lograron sacarlos de allí y quedaron detenidos, inicialmente, por allanamiento de un bien ajeno y daños. Lo cierto es que el horario de atención al público es de ocho de la mañana a diez de la noche, y a las siete no estaba abierto.

Además, pero siempre según la versión de los encartados, les pasó lo siguiente: «Hemos entrado y otro tipo nos ha rociado con gas pimienta y por eso estamos muy alterados». Les ofrecieron asistencia médica, pero se negaron. Iban indocumentados, aunque después se supo que son un sueco de 32 años y un mexicano con DNI español de 41.