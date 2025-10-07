Detenido un hombre por atacar a varios agentes con dos cuchillos tras una discusión vecinal en un edificio en San Blas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de 66 años y nacionalidad española, acusado de un delito de atentado contra agente de la autoridad, después de protagonizar un violento incidente en el rellano de un edificio, en el número 36 de la calle del Castillo de Simancas, en San Blas, motivado por una discusión vecinal.

Los hechos ocurrieron en torno a las 07.00 horas, cuando el CIMACC 091 recibió una llamada alertando de la presencia de un individuo armado con dos cuchillos. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre en un alto estado de nerviosismo y le ordenaron en varias ocasiones que soltara los cuchillos. Sin embargo, el individuo ignoró las indicaciones y arremetió violentamente contra los policías, lo que obligó a los agentes a efectuar varios disparos dirigidos a zonas no vitales para proteger su integridad.

Tras el suceso, el hombre se refugió en su domicilio, por lo que fue necesaria la intervención de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Los agentes lograron acceder a la vivienda y neutralizar al agresor utilizando un inmovilizador eléctrico.

Un equipo sanitario acudió al lugar para atender al herido, que fue trasladado a un centro hospitalario. Según la primera valoración médica, no presenta heridas de gravedad.

Al lugar se desplazaron también unidades de Policía Judicial y Policía Científica para realizar las diligencias correspondientes. Ningún agente resultó herido en la intervención.

El Grupo V de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación.