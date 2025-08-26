Denuncian el colapso en centros de salud próximos por la falta de ambulatorios en El Cañaveral

Un nuevo barrio con decenas de miles de vecinos pero sin servicios provoca disfunciones en otras zonas limítrofes de la ciudad. Es lo que denuncia el sindicato CC.OO. Sanidad Madrid: que la falta de infraestructuras sanitarias en el desarrollo urbanístico de El Cañaveral de la capital, donde ya viven más de 25.000 personas, «colapsa» los centros de salud de Coslada, Vicálvaro y las urgencias del Hospital del Henares.

En un comunicado, la organización sindical reclamó «una solución urgente» que garantice una cobertura y una calidad asistencial digna y eficaz para los vecinos de este barrio, sin infraestructuras sanitarias a día de hoy pese a estar previstas en los planes urbanísticos del Ayuntamiento y la Comunidad.

Según recordaron desde la organización sindical, la Consejería de Sanidad ha asignado como centro de referencia para esta zona el Centro de Salud Villablanca, en Madrid-Vicálvaro, «ya saturado con la población adscrita de ese barrio». Poniendo cifras al problema, indican que «para 37.757 tarjetas sanitarias tiene ocho médicos en el turno de mañana; seis en el de tarde; seis pediatras y 18 enfermeras».

Esto provoca que «se traslada el colapso a los centros de salud de Coslada», limítrofe a la capital, y satura las urgencias del Hospital del Henares, el más cercano geográficamente y al que acuden los vecinos del Cañaveral «aunque no suponga una urgencia clínica», cuando necesitan atención médica.

En cuanto a Coslada, en la actualidad cuenta con dos centros sanitarios que «soportan el grueso de la demanda; el Jaime Vera tiene más de 13.423 tarjetas sanitarias asignadas para una plantilla estructural de nueve facultativos –de los cuales, uno está de baja sin cubrir–; ocho enfermeras; y dos pediatras». Y el otro, el centro de salud El Puerto, está «situado a dos minutos en coche de El Cañaveral», tiene asignadas 14.500 tarjetas sanitarias y dispone de una plantilla de ocho médicos; tres pediatras; y siete enfermeras, por lo que «cada médico (Familia y Pediatría) tiene asignado a más de 1.300 pacientes y a esto se suman los vecinos de El Cañaveral».

CC.OO. exige la construcción urgente de centros de salud en estos barrios en desarrollo, que en el caso de El Cañaveral no está previsto que se abra hasta 2029. Y reclaman que se dote a los centros de plantillas, cubriendo plazas. El problema además amenaza con extenderse a otros desarrollos.

En la Consejería de Sanidad aseguran que hay planificadas ya nuevas infraestructuras, y mientras se construyen, se ha establecido una organización asistencial «que permite dar respuesta completa a las necesidades de la población a través de los centros de salud más próximos a los ciudadanos».