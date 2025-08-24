Las 'fotoconsultas' para agilizar la lista de espera en Dermatología

Tan solo las listas de espera de Galicia, País Vasco y Castilla-La Mancha son más cortas que las de Madrid. Así lo corroboran los datos que el Ministerio de Sanidad publicó el pasado mes de julio. Pese a los registros de la sanidad ... pública autonómica, la Comunidad arrastra un serio problema en el área de la Dermatología. Los habitantes de hasta siete autonomías tienen que esperar menos que los 101 días que pasa un madrileño en cola antes de ser tratado por cualquier problema en la piel. Para intentar paliarlo, el Gobierno regional digitalizó el sistema por el que la Atención Primaria trata la dermatología con un nuevo sistema que «evita desplazamientos innecesarios». Ahora, el paciente es atendido por el médico de familia, que manda una fotografía (que se toma pegando un dermatoscopio al teléfono móvil) al dermatólogo. Él evalúa si le convoca a consulta en un hospital o si el caso puede ser resuelto en el propio centro de salud.

Un plan anunciado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en febrero y probado como piloto hasta mayo en tres ambulatorios. Hoy se aplica ya de manera regular en 17, y se espera que esta cifra vaya creciendo. «Ganar tiempo, dejar a un lado trámites innecesarios y ser más eficaces», señaló.

Estas teleconsultas rompen con el procedimiento tradicional que seguían las áreas de Dermatología de Atención Primaria. Desde que se comenzó a aplicar (paulatinamente) en la región, el 90 por ciento de los casos obtienen una solución en menos de 72 horas, que es el objetivo que se marcó durante el diseño. Este novedoso proceso recibe por nombre 'Teledermadrid' y ya está ayudando a que uno de cada seis casos se resuelvan en Atención Primaria. Antes, la gran mayoría se derivaban al hospital, donde el paciente esperaba, según los datos, entre dos y tres meses para recibir asistencia. Algo tremendamente peligroso, porque, explica la directora del Centro de Salud Ciudad San Pablo (Coslada), Elena Monge, con el paso del tiempo la lesión puede exigir otras curas por haber sufrido cambios durante la espera.

Implementar un nuevo sistema que reescribe el modo de proceder en toda un área de la sanidad pública supone un reto. Así lo asegura a ABC Monge, que también es médico de familia: «Cuando pones cosas nuevas puede costar. Sin embargo, desde mayo, cuando en este centro comenzamos a usar esta nueva vía, no me he encontrado a ningún paciente que haya rechazado que se le tome la foto, porque saben que esto va a ayudar a que se recuperen cuanto antes. Y a los profesionales nos ha agilizado mucho el trabajo».

Código QR

Los programas de los propios centros generan un chat que actúa como consulta digital entre la Atención Primaria y el hospital. Los médicos escanean el QR que genera el programa y suben las imágenes de la lesión. Estas no quedan guardadas en el móvil del médico. No obstante, aunque los pacientes deben dar su consentimiento, también podría hacerse el proceso a través del terminal del propio atendido. El programa incluye incluso una opción ('sospecha de malignidad') que marcan los médicos para avisar a los dermatólogos cuando prevén que la lesión puede ser grave.

Cuenta Rosario Azcutia, gerente asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, que decidieron aplicar este 'Teledermadrid' concretamente a esta área porque justamente es una especialidad que permite generar diagnósticos mediante fotografías. En otras, en cambio, sería mucho más complicado. La presidenta Díaz Ayuso ya avanzó en febrero, cuando hizo el anuncio de 'Teledermadrid', que en el futuro se empezaría a aplicar «con muchas más especialidades para ganar tiempo y perder esos trámites que en muchos casos son innecesarios». La iniciativa, explica Azcutia, «da mucha seguridad al médico de familia», puesto que «sabe que en 72 horas va a tener una respuesta de un profesional de la especialidad».