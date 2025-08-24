Suscribete a
Las 'fotoconsultas' para agilizar la lista de espera en Dermatología

Un sistema por imagen alivia la demora para esta especialidad, la más larga de la región

Casi un millón de personas han fallecido en la lista de espera de dependencia desde que se aprobó la ley

Una doctora de familia fotografía una lesión en la piel
Una doctora de familia fotografía una lesión en la piel belén díaz

Ricard López

Tan solo las listas de espera de Galicia, País Vasco y Castilla-La Mancha son más cortas que las de Madrid. Así lo corroboran los datos que el Ministerio de Sanidad publicó el pasado mes de julio. Pese a los registros de la sanidad ... pública autonómica, la Comunidad arrastra un serio problema en el área de la Dermatología. Los habitantes de hasta siete autonomías tienen que esperar menos que los 101 días que pasa un madrileño en cola antes de ser tratado por cualquier problema en la piel. Para intentar paliarlo, el Gobierno regional digitalizó el sistema por el que la Atención Primaria trata la dermatología con un nuevo sistema que «evita desplazamientos innecesarios». Ahora, el paciente es atendido por el médico de familia, que manda una fotografía (que se toma pegando un dermatoscopio al teléfono móvil) al dermatólogo. Él evalúa si le convoca a consulta en un hospital o si el caso puede ser resuelto en el propio centro de salud.

