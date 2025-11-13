Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
La Fiscalía defiende que el borrado de datos fue «legítimo» y no tiene incidencia en la causa

La Delegación del Gobierno no sancionará a Rosalía por su evento en Callao

Tachan de «sorprendente» que el Ayuntamiento traslade ahora informes policiales sobre este espectáculo, cuando «hace un año no hizo lo mismo» con el acto de David Bisbal

El auge de Callao, el Times Square madrileño donde todos quieren lucirse

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

Rosalía corre por Gran Vía durante la presentación de su disco en Callao
Rosalía corre por Gran Vía durante la presentación de su disco en Callao efe

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Delegación del Gobierno en Madrid no sancionará a la cantante Rosalía por el evento que realizó el pasado 20 de octubre en la plaza de Callao sin autorización el Ayuntamiento de la capital. Así lo han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno, ... que señalan que la institución «no considera que exista ningún elemento susceptible de sanción», al menos en el marco de sus competencias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app