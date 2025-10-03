Cae una banda de ladrones de casas tras robar en Tres Cantos, Pinto y Valdemoro

Su voracidad no tenía límites, hasta el punto de ser capaces de forzar la entrada de tres viviendas en un solo día. Hasta que la Guardia Civil les ha dado caza, tras esclarecer siete robos en Tres Cantos, Pinto y Valdemoro y sospechar de su implicación en una veintena más. Se trata de tres individuos, viejos conocidos de los agentes, especializados en el 'bumping' y el 'impresioning', dos de las técnicas más extendidas en este campo criminal.

Fue en junio cuando se puso en marcha la denominada operación Hábitat Descubridor, después de que se detectara una oleada de robos en casas de la localidad tricantina. El avance de las averiguaciones permitió a los agentes llegar hasta un grupo itinerante formado por tres personas, de entre 24 y 34 años, con las funciones de cada uno perfectamente diferenciadas.

Los sospechosos franqueaban los portales mediante el método del resbalón (hacer ceder el pestillo al meter una tarjeta o un trozo de plástico en el marco y empujar la puerta hacia dentro), antes de que uno de ellos se quedara en la calle vigilando, y los otros dos subieran a robar a los domicilios. Además del 'bumping' (introducir una llave modificada y golpear su cara exterior con un martillo para que los pistones del cilindro salten y la propia llave gire), también empleaban el 'impresioning', en la actualidad el método más sofisticado (colocar una lámina de aluminio moldeable en una llave lisa para que al introducirla replique las muescas del bombín y obtengan una copia al momento).

Una vez franqueada la puerta, los cacos arramplaban con todos los objetos pequeños pero de gran valor económico que encontraban a su paso, principalmente dinero, joyas, relojes y accesorios de primeras marcas como perfumes y bolsos. Para reducir riesgos y evitar ser sorprendidos por algún vecino, los golpes apenas duraban unos minutos. Durante los registros en las viviendas de los detenidos, en Madrid y Alcobendas, los agentes requisaron varios de estos objetos sustraídos, así como herramientas para la comisión de los citados delitos.

A los siete robos esclarecidos en Tres Cantos, Pinto y Valdemoro se suma un octavo en la ciudad de Logroño (La Rioja), y alrededor de otros 20 aún en investigación. El líder de la banda, el más veterano de los tres, atesora en su historial antecedentes por delitos relacionados contra el patrimonio. Tras su detención, los tres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional.