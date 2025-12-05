Ayuso advierte de que cualquier mala práctica en el Hospital de Torrejón «será erradicada con contundencia»

El Día de la Constitución en la Comunidad de Madrid ha quedado empañado por la polémica en torno a la gestión de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que había guardado silencio hasta ahora, ... ha aprovechado su discurso en el acto institucional en la Real Casa de Correos para lanzar un mensaje claro: cualquier mala práctica en la sanidad, ha subrayado, «será erradicada con contundencia».

En su discurso, Ayuso se ha referido a la sanidad de Madrid, «una de las mejores del mundo en la región con mayor esperanza de vida. Gracias a sus profesionales, al sistema que nos hemos dado en esta región bajo la batuta de la administración pública».

Ayuso ha defendido el modelo sanitario de Madrid, «para que nadie se quede sin atender a las puertas de un hospital y todos seamos atendidos en igualdad de condiciones sin la Visa por delante. Abriendo el sistema a España entera, atendiendo aquí de manera generosa a quien lo necesite. Como siempre se ha hecho en Madrid».

«Por eso quiero dejar claro que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia. Que, con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños», ha señalado.

La presidenta se ha referido de forma expresa al Hospital de Torrejón: «Tenemos unos grandes profesionales como sucede el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por ningún otro interese». «Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia, desde la Comunidad de Madrid. Porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida».

Hijos de la Transición

Más allá de la sanidad pública, que ocupa estos días el debate político madrileño, Ayuso ha destacado el aniversario de la Constitución y de un referéndum «que contó con el apoyo del 88 por ciento de los españoles», como ha recordado. «Quiero dirigirme especialmente a los hijos de la Transición», ha señalado.

«Hoy pedimos que nada nos rompa de nuevo. Juntos hemos hecho cosas increíbles. ¿Dónde vamos partidos? ¿A qué nación le ha ido mejor así?», se ha preguntado. «¿Cómo hemos empezado a sospechar de escritores, periodistas, artistas, jueces o fiscales y tienen o no presunción de veracidad o inocencia, o son culpables por el hecho de ser de un bando? ¿Cuándo hemos hecho norma del 'este es de los míos' o 'de los otros'? Cuestionarse qué somos, dónde vamos como Nación, es pura biografía, es normal».

«Lo que nos enferma es alimentar lo que nos odia y nos empequeñece. Algo que desde hace tiempo se hace desde dentro de España y en colaboración con quien la detesta desde fuera, ante los ojos del mundo lo que nos aísla», ha señalado en su discurso.

Ayuso ha subrayado el peso de España en la Historia del mundo: «Hemos sido una Nación sin la que la historia no se entendería. Una nación alegre, viva, quijotesca, generosa y valiente. Que se echaba a los mares a conquistar nuevos mundos y ensanchar Occidente a través de valores cristianos se fuera o no creyente, universidad y Estado de Derecho. Una nación entregada como lo son hoy nuestros militares en misiones para preservar la paz y proteger al débil por todo el mundo».

Y no faltó el guiño a Madrid y a su «libertad»: «Desde esta región salerosa, que está atravesando uno de los mejores momentos de su historia, queremos reafirmar nuestro compromiso con la libertad, con España y nuestro ser hispanoamericano. Porque en Madrid no hay maquetos, ni charnegos, ni panchitos». Ayuso ha tenido un recuerdo especial para Alfonso Ussía, fallecido hoy: «Le echaremos mucho de menos».

«Repitámoslo una y mil veces: la unión nos hace más fuertes. Unidad no es uniformidad. España ya ha sufrido suficiente por culpa de divisiones y enfrentamientos», ha terminado. Eso sí, no han faltado los tres 'vivas': «Viva la Constitución, viva el Rey y viva España».

La actuación de Malú

El acto institucional en la Puerta del Sol, en el que no estaba invitado ningún miembro del Gobierno de Sánchez por la ruptura de relaciones que existe en la práctica, ha contado con intervenciones destacadas de representantes de la sociedad civil. Así, ha tomado la palabra la periodista Mariló Montero y el empresario, escritor e 'influencer' Tomás Páramo, tras la interpretación de 'La estación', por parte del pianista, Jorge Bedoya.

Además, el Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid, que celera su 25 aniversario, ha interpretado dos villancicos: 'Cantemos a María', villancico tradicional dominicano, y 'Villancico tropical', cuyo autor es Javier González Sarmiento. Una de las sorpresas ha sido la actuación musical a cargo de Malú, con estos dos temas: 'Aprendiz' y 'Blanco y negro'.