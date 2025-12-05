Suscribete a
Netflix compra Warner Bros por 72.000 millones de dólares: incluye todo el cátalogo y HBO

Ayuso advierte de que cualquier mala práctica en el Hospital de Torrejón «será erradicada con contundencia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende a los profesionales del centro y subraya: «Ningún paciente será tratado de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses»

El PP de Ayuso pasa al contrataque y acusa a la izquierda de usar el Hospital de Torrejón como «cortina de humo» para tapar la mala gestión de Mónica García

Isabel Díaz Ayuso saluda a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre Efe
Mariano Calleja

Madrid

El Día de la Constitución en la Comunidad de Madrid ha quedado empañado por la polémica en torno a la gestión de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que había guardado silencio hasta ahora, ... ha aprovechado su discurso en el acto institucional en la Real Casa de Correos para lanzar un mensaje claro: cualquier mala práctica en la sanidad, ha subrayado, «será erradicada con contundencia».

