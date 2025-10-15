Suscribete a
Abre el paso inferior de la estación de Chamartín que une el AVE y el vestíbulo central de Cercanías y Metro

Los viajeros podrán ahora salir a la calle por ambos laterales de la estación de forma directa y accesible

La estación de Chamartín encara la segunda fase de su gran obra con la nueva terminal y seis vías más

Viajeros en la estación de Chamartín, ayer EFE

ABC

Madrid

Los usuarios de la Estación de Chamartín-Clara Campoamor podrán utilizar ya el paso inferior bajo las vías de alta velocidad que conecta con el vestíbulo subterráneo de Cercanías. Son 177 metros de largo que permitirán a los viajeros salir a la calle por ambos ... laterales de la estación de forma directa y accesible. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha visitado este nuevo acceso.

