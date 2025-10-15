Abre el paso inferior de la estación de Chamartín que une el AVE y el vestíbulo central de Cercanías y Metro

Los usuarios de la Estación de Chamartín-Clara Campoamor podrán utilizar ya el paso inferior bajo las vías de alta velocidad que conecta con el vestíbulo subterráneo de Cercanías. Son 177 metros de largo que permitirán a los viajeros salir a la calle por ambos ... laterales de la estación de forma directa y accesible. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha visitado este nuevo acceso.

El paso se ha construido bajo las 12 vías de alta velocidad, prolongado hacia el oeste el actual pasillo operativo desde noviembre del pasado año entre las vías 20 y 25, y conectándolo así con el vestíbulo subterráneo de Cercanías. Este nuevo acceso se ha articulado a través de una pieza de conexión de 170 metros cuadrados, en la que finaliza el paso inferior en su extremo oeste, a la que se ha dotado de ascensor, escaleras fijas y mecánicas.

El nuevo Paso Inferior de Alta Velocidad cuenta con una superficie de 2.300 m2, 177 metros de largo y 9 de ancho, y cruza bajo todas las vías de alta velocidad de la estación. Está concebido para facilitar una rápida y cómoda salida de los viajeros, para lo que dispone de conexión con todos los andenes de alta velocidad por medio de ascensores y escaleras mecánicas y fijas, además de pantallas indicadoras.

Los viajeros de alta velocidad podrán así bajar directamente desde su andén al paso inferior y salir de forma sencilla y accesible por cualquiera de los dos laterales de Chamartín. Y es que, a la salida ya existente por el este de la estación que da a la calle Hiedra y a la bolsa de taxis, se añade una nueva por el oeste con acceso directo al vestíbulo subterráneo de Cercanías, que conecta también con el Metro, la calle Agustín de Foxá, la parada VTC Rent a car y el aparcamiento P2 de la estación. «El nuevo paso inferior -ha destacado el ministro Óscar Puente- conecta todos los andenes de alta velocidad, facilitando la salida y la conexión con el vestíbulo subterráneo de Cercanías y Metro».

Actuaciones en marcha

La estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor lleva más de tres años desarrollándose, en un proceso de transformación para ganar capacidad, amplitud, luminosidad, comodidad, accesibilidad e intermodalidad. Los trabajos se están llevando a cabo sin interrumpir en ningún momento la circulación ferroviaria.

Se trabaja aún en el vestíbulo principal, que se ampliará hacia el norte sobre todas las vías de la estación, con el objetivo de mejorar los espacios para los viajeros y aumentar la capacidad para servicios de alta velocidad.

En alta velocidad, se construyen tres nuevas rampas cubiertas de bajada a los andenes (fingers) y en la ampliación del edificio sobre las vías (de la 14 a la 20). Al finalizar las obras, la estación de Chamartín contará con 12 vías pasantes de alta velocidad y 6 fingers.

Por su parte, el vestíbulo de Cercanías también se está agrandando sobre las vías de ancho ibérico para generar un nuevo vestíbulo; los usuarios dispondrán de un espacio específico de espera e información con acceso mediante tornos. Desde esta área de más de 1.300 metros cuadrados se accederá a los andenes de ancho ibérico a través de escaleras fijas y mecánicas, además de ascensores.

En el vestíbulo general la reforma y la ampliación lo transformarán en una gran zona común para todos los usuarios y viajeros de Cercanías, Media y Larga Distancia y Alta Velocidad, dotado de bancos, aseos, información al viajero y servicios de venta de billetes, restauración y comerciales.