El vídeo de la violenta novatada a una joven de la Complutense que se ha hecho viral: «Es una salvajada»

A pesar de lo peligrosas, denigrantes o estúpidas que puedan llegar a ser, las novatadas siguen constituyendo el pan de los primeros días que tienen que sufrir los estudiantes de nuevo ingreso en los Colegios Mayores donde se alojan para estudiar en la universidad.

La mayoría de las veces, las peores novatadas consisten en beber cantidades ingentes de alcohol, provocando daños en los jóvenes. Pero esta vez, la polémica ha puesto foco en una «agresión». En un vídeo que circula por Twitter, un joven le ha dado un fuerte bofetón a una chica en el interior del colegio Covarrubias de la Universidad Complutense.

La novatada consistía en un concurso de bofetones. Tras circular y hacerse viral en las redes sociales, muchos usuarios de Twitter han criticado y condenado con rotundidad los hechos, calificando lo ocurrido de «animalada», «salvajada» o «abusos» que «no tienen ni pizca de gracia». «Agredir a gente no es una novatada», añade un usuario de Twitter.

La Asociación de Colegios Mayores de Madrid ha manifestado su «total rechazo» a las prácticas denominadas novatadas y su «condena sin paliativos» a los hechos de este tipo que se han producido recientemente en el colegio Covarrubias, donde los novatos han sido abofeteados.

En un comunicado, dicha asociación asegura que apoya a la dirección del colegio mayor en las medidas sancionadoras aplicadas a los responsables de estos «graves hechos», siguiendo el protocolo disciplinario.

«Los Colegios Mayores de Madrid, con firme convicción, continuaremos con el trabajo que venimos realizando desde hace años para erradicar este tipo de prácticas radicalmente contrarias a la labor formativa y educativa que desempeñamos, siempre en estrecha colaboración con la Universidad, la Policía Municipal y demás organismos e instituciones», agrega la asociación.

Por su parte, la Universidad Complutense ha sacado una campaña, «Di no a las novatadas», para luchar contra este problema. En sus redes sociales, ha manifestado que «no son diversión ni integración, sólo humillación» y asegura que ya están trabajando para eliminar las novatadas de su entorno.

‘Di no a las novatadas’, porque no son diversión ni es integración, sólo humillación. Alianza #UCM y @MADRID para reivindicar la tolerancia cero con estas prácticas. #LaComplutense trabajando para convertirse en zona libre de #novatadas 😊 pic.twitter.com/KGCLjMgNcd

La Policía Municipal de Madrid, también se ha unido a la reinvindicación sobre la tolerancia cero contra este tipo de novatadas. En una imagen, señalan qué tipo de delitos se pueden denunciar para ayudar a las personas que sufren estas novatadas «brutales».

Di no a las NOvatadas, NO abuses, NO acoses y NO seas complice.@NoMasNovatadaspic.twitter.com/lT1rmVXYql