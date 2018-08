Los vecinos y el edil de Vallecas exigen más operarios contra la basura En verano hay menos empleados de limpieza y las bajas no se reponen

La zona de Monte Igueldo, en el distrito de Puente de Vallecas, está pasando por uno de sus peores momentos. Si bien se han dado por cerrados los 35 «narcopisos» que aterrorizaban el barrio, la suciedad y la falta de iluminación campan a sus anchas.

Así lo explican sus vecinos a ABC, que se quejan, además, de los problemas de convivencia con los que tienen que bregar a diario. María Padilla forma parte de una plataforma que asegura que los patrullajes a pie y las cámaras que se prometieron desde el distrito aún son una entelequia.

«Desde el Ayuntamiento no nos aclaran nada. Además de toda la suciedad acumulada, no hay iluminación en Monte Igueldo ni se han podado los árboles, que tapan las farolas y restan luz. Lo único que nos contestan en la Junta del Distrito es que están trabajando en ello. Tenemos, además, que aguantar escándalos y juergas continuas», afirma.

Asegura que «los vecinos están muy indignados». «Es que tenemos hasta chinches, ratas y cucarachas por las calles, y esto no se puede aguantar», añade Padilla.

El concejal-presidente de Puente de Vallecas,Paco Pérez Ramos, reconoce a este periódico el problema de suciedad en el barrio: «El primer descontento por ello soy yo mismo. El actual contrato no es el que se necesita. La ratio de inversión económica es la mitad que en los barrios del sur de Madrid. Y, además, no se cuantifican los operarios. En verano hay menos empleados de limpieza y las bajas no se reponen. He expresado mi preocupación por ello. También he dicho que se poden los árboles para que no tapen las farolas».