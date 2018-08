La profesora que calificó uno de los trabajos de Pablo Casado dice que no recuerda nada de ese máster Alicia López de los Mozos esta imputada en esta pieza separada y en la del caso Cifuentes

«No recuerdo nada de ese máster». Esas han sido las palabras de la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URCJ), Alicia López de los Mozos, que calificó uno de los cuatro trabajos presentados por el presidente nacional del PP, Pablo Casado en el máster sobre Derecho Autonómico que este realizó en el curso 2008-2009.

«No recuerdo ni que asistiera (Casado) ni que dejará de asistir», ha manifestado la docente, imputada en la pieza separada sobre el postgrado del líder popular abierta por la juez Carmen Rodríguez-Medel. Así lo han explicado fuentes jurídicas. López de los Mozos, que figura también como investigada en el máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, ya que fue la supuesta presidenta del tribunal del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación.

La memoria de la profesora no le ha permitido recordar nada. Ni si el máster era presencial, si había que defender o realizar un TFM ni haber visto ningún expediente de convalidación. Ante la juez que instruye el caso, en la misma línea ha insistido en que no recordaba si el curso era presencial y ha manifestado que no tenía ningún correo electrónico sobre ese curso, ya que borró los archivos.

La larga sesión de hoy, en la que están citados también el catedrático y ex directos del máster de Casado del desaparecido Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, y el entonces rector, Fernando Suárez Bilbao, en calidad de investigados ha sido suspendida por espacio de hora y media porque Rodríguez -Medel tenía que asistir a una causa con preso.

Las comparecencias se retrasarán, por tanto. Esta tarde está previsto que declaren también en calidad de imputadas tres compañeras del curso de Casado, dos de ellas cargos del PP, a las que, al igual que a él, les convalidaron muchas asignaturas y obtuvieron sobresalientes en el resto. Casado aprobó el máster tras cursar solo cuatro de las 22 asignaturas gracia a las convalidaciones y la realización de cuatro trabajos que la URCJ no encuentra.