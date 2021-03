Otro diputado autonómico abandona Ciudadanos en Madrid y no concurrirá a las elecciones Enrique Martínez Cantero ha tomado la decisión de darse de baja y se suma a Sergio Brabezo y Marta Barbán

El diputado de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid Enrique Martínez Cantero ha tomado la decisión de darse de baja en el partido y no concurrir a las elecciones del próximo 4 de mayo, según ha podido saber ABC. Esta baja se suma a la de Sergio Brabezo y Marta Marbán, anunciada el pasado martes, y a la desbandada que se está produciendo en el Congreso y en el Senado.

Los motivos por los que Martínez abandona el partido son dos: diferencias con el liderazgo de Ignacio Aguado, y en concreto la forma de gestionar el grupo parlamentario en la Asamblea; y falta de identificación con el proyecto que ahora representa el que ha sido hasta hoy su partido.

¿Qué quiere decir el Vicepresidente Iglesias cuando afirma que estar en el gobierno no es estar en el poder?



Me temo que quiere dar otro mordisco a las libertades individuales, a la libertad de prensa y a la libertad de empresa.#PlenoAsambleapic.twitter.com/fdAuf2RDri — Enrique Martínez Cantero (@EnriqueMtnezCan) February 5, 2021

Brabezo ha sido particularmente duro con Aguado. Proveniente, en la anterior legislatura, del grupo municipal en la capital, en una entrevista a ABC califica así la situación del líder naranja en la región: «En el impás entre las mociones de PSOE y Más Madrid y la convocatoria de elecciones, el señor Ignacio Aguado dice que tiene que tomar buena nota la señora Ayuso. Se nos convocó en la Asamblea, fui a la Asamblea y al entrar me pidieron que firmara una documentación que no sabía ni qué era». Se refiere a que había preparada ya una moción de Cs contra el PP, su socio de gobierno.

Y añade: «Hace casi un año que no se reúne con su grupo parlamentario. Le tengo estima personal, pero no puedo compartir sus decisiones. El señor Aguado debería dar un paso atrás y que los afiliados eligieran el candidato».

En cuanto a Marta Marbán, emitió un comunicado donde reconocía que ya no le quedaban «ilusión ni confianza en los que toman las decisiones»: «No me identifico con lo que está pasando dentro de Ciudadanos y lo que no se comprende no se defiende. Así que he llegado hasta aquí, ha sido maravilloso, pero no continúo».