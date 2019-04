Las «lindezas» entre Garrido y Aguado antes de ser «amigos»: «El oportunismo de Cs no tiene límites» El expresidente del PP en la Comunidad, que acaba de fichar por Cs, tildó de «populistas» y de no tener «identidad» al que ahora es su cabeza de cartel

La hemeroteca es una mochila de la que Ángel Garrido difícilmente se va a poder desprender. El que ahora es el número 13 de la lista deCiudadanos a la Asamblea de Madrid ha asegurado esta mañana que dejaba el PP y se borraba de la candidatura al Parlamento Europeo por una cuestión de «principios». «Cs representa el centro con claridad, sin derivas, los valores liberales en los que siempre he creído. Es especialmente importante que gobierne el centro ante extremismos a derecha y a izquierda», ha asegurado. Sin embargo, a lo largo de estos cuatro años, durante los que ha sido, primero como mano derecha de Cristina Cifuentes y, después, como su sucesor al frente del gobierno de la Comunidad, Garrido se ha recreado en «lindezas» hacia el que ahora es su cabeza de cartel, Ignacio Aguado.

«Oportunistas», «populistas» o «sin identidad política» son algunos de los «piropos» que les ha lanzado a lo largo de estos cuatro años. Al propio Aguado le decía hace apenas unos meses que «no ha encontrado ni asumido su identidad política»: «Yo se lo voy a aclarar: usted es socialista y a partir de ahí cuando asuma esa identidad, empezará su proyecto vital de absoluta felicidad», ironizaba.

El pasado 18 octubre, en otro pleno de la Asamblea, hablaba, precisamente, del chaqueterismo de Ciudadanos: «El oportunismo de Ciudadanos no tiene límites. Según les convenga para su discurso, traen a la Asamblea de Madrid asuntos que no son competencia de las Comunidades Autónomas. Es decir, trabajan para su titular y no por los madrileños».

Hace tan solo dos semanas afirmaba en una entrevista a ABC que la «mejor opción para España era la del PP». Hoy, el «proyecto ganador es el de Albert Rivera. Una formación de la que decía que «hoy por hoy los españoles saben que apostar por Ciudadanos lamentablemente es no saber ni siquiera por qué se apuesta, porque puede ocurrir cualquier cosa». Nunca mejor dicho.