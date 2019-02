Entrevista a la candidata del PP en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso: «Ciudadanos no me deja claro que no vaya a pactar con el PSOE» Continuista en las políticas y renovadora en las formas, dará la batalla ideológica: «No me dejaré arrinconar ni por estereotipos ni por pancartas»

Sara Medialdea

@smedial Seguir Madrid Actualizado: 11/02/2019 01:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todavía superando el vértigo de haber sido nombrada candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso empieza a esbozar el programa con que competirá en las que tal vez sean las elecciones más difíciles y más decisivas al tiempo para el PP. Joven pero «con más experiencia que mis contrincantes», se defiende, esta periodista de 40 años demuestra no tener pelos en la lengua a la hora de hablar de ideologías, feminismo o aborto.

¿Que resultado consideraría bueno para el PP?

Un resultado suficiente como para gobernar, cumplir todo lo comprometido y que no tuviera que fraccionar el gobierno. Que la mayoría fuera tan rotunda que pudiera, con apoyo de otros grupos, gobernar en minoría.

Según las encuestas no parece que ningún partido pueda conseguir más de un 20 por ciento de los votos.

Ya, pero queda una campaña muy larga por delante. Creo que lo vamos a conseguir. Noto al PP con una ilusión que hace mucho tiempo que no tenía, y nos avala una gran gestión.

¿Estaría dispuesta a pactar con Vox la investidura, o a gobernar con ellos?

Puedo pactar con todos los que quieran mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer las políticas que venía haciendo el PP: transporte público; mejorar aún más la sanidad pública; grandes servicios públicos sin subir impuestos...

Ellos han dicho que cerrarían Telemadrid. ¿Está de acuerdo?

Sólo concibo los medios púbicos si son ajustados, austeros y tienen audiencia. Pero no toca eso ahora.

¿Pero se ha planteado la hipótesis de cerrar Telemadrid, o lo descarta completamente?

Tengo que ver cómo van sus audiencias, cómo van sus cuentas, y ver el servicio que se está ofreciendo. Pero todos los organismos públicos, sea Telemadrid o cualquier otro, tienen que cumplir con esos requisitos.

¿Volverían a confiar en Ciudadanos como socio de investidura?

Me gustaría gobernar sola, pero si con ellos encuentro puntos de acuerdo para seguir haciendo políticas liberales, y no nos hacen rodillos como en esta legislatura, no nos imponen políticas socialistas y me aseguran que no van a pactar con Gabilondo, por supuesto. Pero no me lo dejan claro. No lo dejan claro nunca. ¿Van a gobernar con el PSOE en Madrid y en España? Nunca lo sabremos; nunca te lo dicen.

«En los temas fundamentales, PP y PSOE deberían entenderse, pero es que este PSOE no lo conoce ni el que lo fundó»

¿Qué le parece la figura del relator?

Una broma, como todo lo que hace este Gobierno, en materia de justificar a sus socios.

¿Se ha radicalizado a la derecha el PP de Pablo Casado?

No, creo que el PP ha vuelto a poner nombre y apellidos a problemas normales. El PP no ha abandonado sus banderas, pero sí la forma en que las ha defendido o ha comunicado esa defensa. Las cosas se hacían bien pero no se contaban lo suficiente por pasar de puntillas sobre los temas. Ahora hay una nueva etapa, estamos dispuestos a hacer las cosas de otra manera, volver a llamar a los problemas por su nombre. Y nunca más dejarnos arrinconar por el discurso tirano de la izquierda.

¿Hay complejo por ser de derechas?

Durante mucho tiempo, la derecha en España ha sido muy prudente y muy respetuosa y no ha querido dar esas batallas por no entrar en confrontación. Y nos hemos cansado.

¿Dar la batalla es sinónimo de crispación?

El otro día me preguntaban si Casado estaba crispando el ambiente por llamar golpistas a los socios del gobierno o traidor a este gobierno. Pero ¿qué es lo extremo o lo radical, pactar con golpistas o condenarlo, cenar con Otegi o condenarlo? El problema es que están ocurriendo cosas tan radicales que cuando tu las señalas, encima parece que el radical eres tú. La izquierda pide que encima de gobernar con los herederos de ETA, con los independentistas y los herederos políticos de Chávez, no les pongas nombre y apellido y que no les digas nada. Ellos son los radicales.

¿Se puede retomar el diálogo entre partidos?

En los temas fundamentales, PP y PSOE deberían entenderse, pero es que a este PSOE no lo conoce ni el que lo fundó. Ni los grandes líderes que ha tenido en el pasado. Cuando tenga a bien dejar de abrazarse al nacionalismo, creo que deberíamos volver a hacer grandes pactos en temas fundamentales para proteger la Constitución, la Corona y el legado del 78. Mientras tanto, hay otros partidos que sí estamos dispuestos a entendernos, como ha ocurrido este domingo en Colón.

Hay en marcha una investigación de la UCO sobre financiación irregular en varias campañas electorales del PP. ¿Cómo lo valora?

Muchas veces hay noticias que salen que después quedan en nada. Lo ideal será ver qué ha pasado, qué hay de verdad, y que luego los protagonistas den las explicaciones. De haber ocurrido, evidentemente lo condeno; llevo 15 años trabajando en política honradamente.

«Están ocurriendo cosas tan radicales que cuando tu las señalas, encima parece que el radical eres tú. Ellos son los radicales»

«Tolerancia cero con la corrupción»: ¿seguirá siendo su bandera?

Si, por supuesto. Así ha sido el gobierno de Cifuentes y el de Garrido y así va a seguir siendo.

¿Le costó eso el cargo a Cifuentes?

Le costaron errores personales, que ha pagado como no he visto a nadie en esta vida pagar, y que nada tienen que ver con su gestión ni con haber tocado ni un euro de dinero público.

¿Fue injusto?

Fue desproporcionado.

Ella decía siempre que era republicana y no creyente. ¿Usted se atreve a definirse?

Soy monárquica y aunque no soy creyente, soy cada vez más defensora de los valores católicos, porque con los años he encontrado en ellos la mayoría de las respuestas, tanto en lo político como en lo personal.

¿Que le parece la idea de Casado de volver a la ley del aborto de 1985?

Creo que no está mal hablar de un tema que está ocurriendo, la muerte de 100.000 no nacidos cada año. Ni que debatamos qué está ocurriendo para que la mitad de esos abortos se esté produciendo por segunda o tercera vez, y sobre todo, por qué no nacen niños, los problemas de natalidad que tenemos en este país y como afrontarlos.

Para tener hijos hace falta un trabajo estable.

Claro. Quiero ayudar a que los jóvenes se emancipen antes. Tenemos un verdadero problema de vivienda que hace que ésta entre en conflicto directo con unos empleos con salarios bajos. Si con 25 años estás fuera de tu casa con un empleo estable, es posible que antes de los 30 estés construyendo familias.

«Creo que no está mal hablar de algo que está ocurriendo: la muerte de 100.000 no nacidos cada año; y del problema de natalidad y cómo afrontarlo»

¿Mantendrá el código ético del PP, según el cual si alguien es investigado tiene que dejar el cargo?

Si, pero vamos a tener que buscar un modelo por el cual la gente que sea imputada por algo que no tiene sentido o que es injusto, que no tiene nada que ver con su acción política, no sea tratada como un delincuente.

¿Cree que ahora se trata a los políticos como delincuentes?

Si, yo he visto salir por la puerta de atrás de la política a gente que era absolutamente inocente. Yo eso no lo pienso permitir. No me pienso dejar arrinconar nunca ni por los teletipos, ni por los estereotipos ni por las pancartas.

Se va a convertir en la bestia negra de la izquierda.

La diferencia entre la izquierda y el PP es que nosotros gobernamos para todo el mundo: si creas metro u hospitales, o bajas impuestos, lo haces para todo el mundo. La izquierda gobierna contra los católicos, contra los que quieren llevar a sus hijos a la concertada, contra los que quieren abrir sus negocios a una hora determinada, contra los que quieren elegir un hospital...