Internet busca al Rey Mago que ha perdido un paquete para Rosy en el Metro de Madrid

Estos días el Metro de Madrid bulle de actividad. Los Reyes Magos van de acá para allá a hacer sus compras navideñas y las familias y los amigos tienen unos días para salir y reunirse con sus seres queridos. La ciudad está engalanada y, a pesar del frío, hasta el más escéptico puede percibir la calidez de lo navideño.

Este domingo ocurrió lo que podría ser una historia de Navidad del siglo XXI. La periodista Rocío Gil Grande asegura que viajaba por la línea 2 del Metro cuando se encontró un paquete extraviado en uno de los vagones , envuelto con papel de regalo de El Corte Inglés y en el interior de una bolsa. Al echar un vistazo, descubrió que era un regalo dirigido a una tal Rosy, y decidió pedir ayuda en las redes sociales para encontrar al propietario del paquete, para que Rosy no se quedase sin su regalo.

Alguien se ha olvidado este regalo en un metro de la línea 2. Por si esa persona lo lee (difícil, pero bueno) lo tengo yo. No quiero que Rosy se quede sin regalo. Lo difundís con un poquito de espíritu navideño? pic.twitter.com/CV4ensnVwz — Rocío Gil Grande (@pepi_rocio) December 22, 2019

El espíritu navideño ha aunado fuerzas con el espíritu de Twitter y el mensaje de Rocío Gil ha conseguido ya más de 38.000 retuits . La «operación» de búsqueda sigue ahora mismo adelante bajo el hashtag #BuscandoaRosy.

Tanto es así que El Corte Inglés y Metro de Madrid se han puesto en contacto con la tuitera para ofrecerle su ayuda.

Investigando el ticket regalo

Tal como ha explicado la buena samaritana en RTVE.es , donde ha escrito varios artículos , descubrió que en el interior de la bolsa había un ticket regalo y que intentó usarlo para localizar al comprador.

Sin embargo, ha explicado que no se ha podido localizar al comprador del paquete porque este hizo la compra con efectivo: «El regalante de Rosy no compró con tarjeta y El Corte Inglés me dice que lo ha intentado, pero no le puede localizar. Me lo llevo a objetos perdidos de Metro de Madrid a ver si hay suerte, y perdón por ponerlo un poco en duda», ha escrito en Twitter.

El paquete llega a objetos perdidos

Después de salir en el Telediario, este lunes Rocío Gil ha llevado el paquete a la oficina de objetos perdidos del Metro de Madrid, en Plaza de Castilla. Según cuenta RTVE.es, allí llegan cada día 200 objetos perdidos. Estos días, cada semana llegan dos regalos navideños extraviados, como el de Rosy.

Metro de Madrid ha confirmado en un «tuit» que el paquete de Rosy ya ha llegado a sus instalaciones y que se espera al despistado Rey Mago que lo llevaba . Además, han reconocido que ya se sabe qué hay en su interior, aunque no ha trascendido.

🎁👏 El regalo de Rosy ha llegado a nuestra oficina de objetos perdidos gracias a @pepi_rocio. ¡Ya sabemos lo que contiene! ¿Qué pasará si no la encontramos? 🤔

👀 #BuscandoaRosy pic.twitter.com/dedwZohITw — Metro de Madrid (@metro_madrid) December 24, 2019

Tal como han dicho, el objeto ha quedado registrado en la oficina a nombre de la persona halladora, Rocío Gil. Se quedará tres días en objetos perdidos y luego irá a los almacenes del ayuntamiento de Madrid , donde aguardará dos años a que alguien lo reclame.

Para que no cualquiera pueda llevárselo, la persona que lo reclame tendrá que responder a varias preguntas sobre cuándo y dónde compró el paquete y qué hay en su interior... Por eso, solo un puñado de personas saben lo que el Rey Mago le quería regalar a Rosy.

Por último, si nadie reclama el dichoso paquete en un plazo de dos años, Metro de Madrid ha informado que será entregado a Rocío Gil. Si no lo quiere, se subastará o pasará a disposición del ayuntamiento. Quizás nada de esto ocurra. Todavía hay tiempo para que el Rey Mago recupere el paquete que quería regalarle a Rosy...