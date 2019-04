Entrevista Garrido: «La UE está en riesgo, en todos los países hay populismos que buscan desintegrarla» El presidente madrileño, candidato del PP a las europeas, considera que su partido es «mucho menos vulnerable a los peajes»: «Con las cuestiones de principios jamás cedemos»

El próximo martes, Ángel Garrido presidirá su último consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid. Esta misma semana dejará de ser jefe del Ejecutivo regional y se centrará en su candidatura a las listas europeas. Una carambola le llevó a la presidencia de la autonomía madrileña –tras la dimisión de Cristina Cifuentes– y otra –su descarte como cabeza de lista regional– le pone en el camino a Europa. En su despacho de la Puerta del Sol, un retrato del presidente Kennedy;toda una declaración de principios.

De Pinto a Bruselas; no está mal como trayectoria política.

Empecé en Pinto como concejal de la oposición en el año 95 y por esas cosas que han ido pasando he sido concejal en Madrid, consejero y presidente regional. Y ahora Bruselas. Agradezco mucho al presidente nacional del PP que haya contado conmigo para ir en la lista. A mí me apetecía, es un cambio importante.

Pero igual le había apetecido más seguir siendo presidente de la Comunidad de Madrid

Bueno, yo en su momento dije que me hubiera gustado, pero entiendo que la dirección nacional es la que tiene que tomar esas decisiones.

A usted se le consideró cercano a Aguirre. Y fue bastante crítico con Ruiz-Gallardón. ¿Se arrepiente de algo de las épocas pasadas?

No, he trabajado con ellos, han sido excelentes jefes y jefas, pero también es verdad que casi siempre he dicho aquellas cosas que creía que tenía que decir, en relación con con la dirección política o con el partido.

¿Por qué no fue elegido candidato a la presidencia de la Comunidad?

Las razones las sabe la dirección nacional, pero creo que en cada momento político se apuesta por las personas que se cree que, por diferentes coyunturas, están mejor posicionadas para ganar las elecciones.

¿Cree que Isabel Díaz Ayuso puede ganar las elecciones mejor que habría podido hacer Garrido?

Creo que ella va a ganar las elecciones, con el apoyo de todos y el mío el primero. Y el PP va a seguir gobernando en la Comunidad de Madrid.

¿Se sintió decepcionado al ver que no era el elegido?

Todo el que espera algo, cuando no lo consigue, es una pequeña decepción. Pero ese tipo de decepciones me duran minutos; después entiendes que hay que seguir haciendo cosas.

Las encuestas hablan de la necesidad de pactos. ¿Qué resultado le parecería bueno?

Todos sabemos que no va a haber mayorías absolutas. Estamos obligados a pactar, pero el PP tiene que salir siempre a ganar.

Usted ha apostado por que el PP mire al centro. ¿Cree que esta es la línea que está siguiendo el partido?

La dirección del PP ha cambiado y aunque el partido no cambie en lo ideológico, cada uno imprime su propio estilo.

¿Casado está acertando con el tono?

Creo que sí, que está haciendo lo que le tocaba, una renovación del partido sin renunciar a lo que somos como formación política. Y tiene una labor muy difícil. Ha cogido el partido quizá en el momento más complicado de su historia. Es una labor complicada, tendrá aciertos y desaciertos, pero creo que la línea es buena. Frente a los que dicen que el partido ha sufrido un cierto giro a la derecha, yo no lo creo; habrá declaraciones individuales que pueden ir en esa dirección, pero hay muchas otras que apuntan a nuestro espacio, que es el de centro-derecha. Casado siempre ha creído en eso. Lo que no está de más es que de vez en cuando, los que creemos en eso lo recordemos.

Garrido sostiene un cuadro de Kennedy en su despacho

¿Porqué hay votantes de PP que se han desplazado o tienen intención de desplazarse a Vox?

Por varias cosas: los casos de corrupción nos han hecho mucho daño, eso es un detonante. Y después han ocurrido cosas en las que se ha puesto a prueba la capacidad de un gobierno, que siempre es más limitada que la de quien habla desde la oposición, y puede lanzar cualquier tipo de soflama populista.

¿Por ejemplo?

Un tema como el de Cataluña, que puede ser uno de los motivos por los que algunas personas puedan haber decidido cambiar de partido. Nosotros hicimos algo increíble: aplicar un artículo 155 que jamás se había aplicado, que muchos ponían incluso en cuestión. Y lo hicimos como había que hacerlo, contando con el máximo consenso.

¿Podría haber un gobierno futuro de España con PP y con Vox?

Habrá que esperar a ver qué resultados hay. Creo que debe haber un gobierno del PP porque el único líder político con capacidad para mejorar España y sacarnos de la situación que tenemos, económica, territorial y social, es Pablo Casado. La única garantía de que España siga siendo lo que es hasta hoy, una nación unida de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes, es el PP. Esta semana Bildu ha pactado con el PSOE para aprobarle una serie de decretos, y a cambio, en el Parlamento Vasco salió una ley que denigra a la Policía. Estos son los peajes que paga el PSOE por gobernar con independentistas, con Bildu y con radicales.

¿Y el PP no tendría que pagar peajes si necesita a Vox para gobernar?

Creo que nosotros somos mucho menos vulnerables a los peajes que otros partidos. Con las cuestiones de principios jamás cedemos. Por supuesto que en otras cosas hay que ceder, pero una cuestión de principios, como gobernar con los votos de independentistas, el PP no lo hace.

Casado dijo que iba a contar con todos, pero en sus listas han desaparecido casi todos los sorayistas y seguidores de Cospedal. ¿Qué ha pasado?

En la mayoría de los casos han sido decisiones personales de pasar a otra actividad. Creo que casi todo el mundo está en algún sitio en que pueda colaborar y ofrecer su experiencia. Nadie que haya querido quedarse se ha encontrado un obstáculo por parte de Pablo Casado.

¿Qué le parece la lista del PP para el Congreso en Madrid? Hay quien la define como algo extravagante.

Se intenta, y lo intentan todos los partidos, incorporar a las listas, además de políticos, a personas de la sociedad civil y visiones y perspectivas que no sean las internas. A veces es bueno oxigenarse, ver qué dicen fuera. No soy partidario de la política espectáculo, pero en incorporar personas de la sociedad civil sí creo.

Si el PP tuviera que pactar con Vox en España, ¿eso le complicará las cosas, como eurodiputado?

No tiene porqué; el límite que ponemos siempre para pactar con cualquier partido es, además de la legalidad, no hacerlo con nadie que se salte nuestros principios. Casado negociará y pactará hasta donde se puede, que son los límites de la legalidad, de la Constitución y los principios programáticos. Todo lo demás es objeto de negociación, pero no va a afectar en Europa, más allá de que Vox no es precisamente europeísta.

Exacto.

Por eso tenemos que ir personas de partidos que son convencidos europeistas. Estamos en un momento de riesgo para la Unión Europea porque hay en todos los países movimientos populistas y nacionalistas que pretenden la desintegración.

Su misión allí va a ser combatir las «fake news» del nacionalismo.

Entre otras. Es una parte importante tratar de combatir ese relato falso que ha hecho el independentismo catalán.

¿Cómo ha podido cundir en Europa esa segunda «leyenda negra» de que España no es una democracia?

Esto es la famosa frase: para que el mal triunfe basta con que los buenos no hagan nada. Seguramente nosotros no hemos hecho mucho y hemos dejado el terreno libre a los malos, léase los independentistas radicales que han construido el relato falso. Y quizá ahí nos han faltado reflejos. Ellos han trabajado hace muchos años en esa dirección. Lo bueno es que nos hemos dado cuenta ya y se está invirtiendo ese relato.

En las últimas europeas hubo más abstención que votantes ¿Cómo salvar el desapego de los ciudadanos?

Quizá Europa se entiende más como un mecanismo burocrático que como un ente que permite mejorar socialmente. Hay que explicar la política agraria, los fondos de cohesión y todo lo que tiene y ha tenido incidencia directa en la vida de los ciudadanos. Quizá el esfuerzo de la próxima legislatura es explicar porqué es buena la UE. Algunos se están dando cuenta cuando han votado salir, como Inglaterra, de los prejuicios que puede llevar.

¿Cuál debe ser la postura de España frente al Brexit?

Creo que fue un absoluto error ese referéndum, y a las pruebas me remito: ha causado el caos sobre todo en Gran Bretaña. Yo apostaría por un segundo referéndum para revertir esa decisión, que es letal para los británicos y muy mala para la UE.