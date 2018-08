Denuncian dedazos y «cacicadas» en la gestión de la Policía Local de Getafe Los sindicatos piden poder acceder a la solicitud de adjudicación de plaza para saber si se asignó de forma correcta o no

En 2017 se produjo el cambio de mandos en la Jefatura de la Policía Local de Getafe, un puesto asumido por Pedro Cervel, y, con ello, «el baile de nombres de amigos para ser ascendidos o recolocados», denuncian los agentes de la localidad perjudicados por no tener «filiación política o sindical conocida». Los «dedazos y cacicadas» permitidas por el Ayuntamiento que lidera la socialista Sara Hernández, según critica el sindicato CSIT-UP, han hecho que la situación que vive la plantilla sea insostenible.

Por este motivo, al observar que dos plazas no se han adjudicado por logros y méritos, sino «a dedo», el sindicato ha presentado un Escrito en el Registro de Personal del Ayuntamiento de la localidad. Según lo que denuncian, dichas plazas no fueron ofertadas previamente a la plantilla para que el personal interesado pudiese solicitarlas. Por ello, piden poder acceder a la información sobre la adjudicación de la plaza publicada en la Orden General del Cuerpo del 02/08/2018. En el escrito se recoge que «personal que se encontraba destinado en la oficina de Recursos Humanos ha pasado a situación de segunda actividad, no habiendo recibido ninguna información al respecto». Por esto demandan saber cuándo se publicó la plaza de segunda actividad y cuántos policías tuvieron la posibilidad de solicitarla.

«Insto al Intendente Jefe de la Policía Local a que deponga su actitud impropia del cargo que ocupa, que ponga fin a los favoritismos en la adjudicación de destinos y en el reparto de horas extraordinarias», ha criticado el secretaro de la sección sindical, Sergio L. De la Aleja, que le pide que «reflexione» y respete a la plantilla.

Escrito que la Policía Local de Getafe ha registrado

Además, el sindicato critica que desde hace años existen 30 vacantes que no han sido cubiertas y que provocan carencia de personal. Afirman que en Pleno se probó que estas plazas deberían ser cubiertas con anterioridad a las de mandos. Pero, en la práctica, parece ser que no ha sido así. Las oposiciones de ascenso a Intendente y a Inspector se realizaron antes de cubrir las mencionadas vacantes. En ese momento fue cuando, siempre según la versión de CSIT-UP, se empezaron a «producir cambios y reasignaciones de personal que, curiosamente, siembre benefician a los allegados a la nueva jefatura». Asimismo, denuncian que el «elevado número de horas extras» se hace para beneficiar a los «amiguetes, llamándoles personalmente por teléfono para realizar los servicios». El sindicato asegura que «de forma sistemática se vulneran los derechos de la plantilla y se asignan plazas sin publicación previa».