Apoyo total de Almeida a las nuevas restricciones por el coronavirus en Madrid: «Nos afecta a todos»

Seis distritos (Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal) y ocho municipios de Madrid verán restringida la entrada o salida de ciudadanos para evitar los contagios. Según ha explicado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, son 37 las áreas en las que se dan cifras «altísimas», de más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, y donde se van a establecer restricciones de movilidad . Pero éstas, ha asegurado la jefa del Ejecutivo regional, no afectarán al resto de ciudadanos en sus traslados a los trabajos, estudios o gestiones. Además, se limitan a seis personas las reuniones en toda la Comunidad de Madrid . Las nuevas restricciones se aplicarán desde el próximo lunes 21 de septiembre, informó el Gobierno regional.

20:37 Almeida: "El transporte público es seguro" Sobre la posible afectación de las medidas al transporte público de la ciudad –especialmente a la red de autobuses de la EMT– el alcalde madrileño solo ha dicho que "su uso no implica ningún riesgo adicional a cualquier otra actividad". "El transporte público es seguro", ha reiterado José Luis Martínez-Almeida. Respecto al refuerzo del servicio de la EMT ha matizado que "la capacidad de los autobuses no está al límite" tras perder 800.000 viajeros según los últimos cálculos. Informa Adrián Delgado.

20:26 Almeida pide no secundar manifestaciones El alcalde madrileño ha pedido a la ciudadanía no secundar manifestaciones –como las convocadas en redes sociales esta misma tarde en la Puerta del Sol–. "Tienen todo el derecho del mundo a discrepar, salvo de un hecho indiscutible que es que la situación sanitaria de esas 26 áreas de salud de la ciudad requieren tomar medidas. La manifestación de Sol se sustenta en motivaciones políticas, no científicas. El sur de Madrid cuenta con todo el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Pueden contar con nosotros para que no se vean estigmatizados ni utilizados políticamente", ha concluido. Informa Adrián Delgado.

20:16 "No es tiempo de derribar gobiernos" El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, se ha defendido de los ataques y las críticas de quienes consideran que el regidor ha estado "ausente" durante esta crisis asegurando que ha dado cinco ruedas de prensa. "No hay que estar tanto en el escaparate, sino trabajando", ha dicho, tras remarcar que la oposición tiene que ser "constructiva". "No es tiempo de derribar gobiernos", ha zanjado. Informa Adrián Delgado.

20:14 Despliegue policial en Madrid La Policía Municipal de Madrid va a intensificar su presencia en las calles, no solo en las zonas con restricciones de movilidad, según ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. En este sentido, el regidor ha asegurado que estarán en permanente contacto con la Delegación de Gobierno para adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo. «A partir de mañana se podrá determinar con mayor precisión el dispositivo de la Policía Municipal. Dadas las dimensiones de las áreas afectadas va a requerir la colaboración de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha explicado. Informa Adrián Delgado.

20:01 Reunión de los concejales madrileños La vicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís, ha anunciado que mañana celebrará una reunión con los 21 concejales de cada distrito de la capital, donde "está previsto que surjan más medidas", ha afirmado. También habrá otro encuentro con el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM) para mejorar la coordinación en la lucha contra el virus.

19:55 Almeida: "Nos afecta a todos" "No quiere decir que esto no vaya con los ciudadanos que no viven en esas zonas que no están afectadas. Esto nos afecta a todos, con independencia de donde se viva", ha señalado el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, sobre las nuevas restricciones que entrarán el lunes en vigor en 26 áreas de 6 distritos de la capital. En la rueda de prensa después de conocer la decisión del Gobierno regional, el regidor ha reiterado su "total y absoluta colaboración para la implantación de cualquiera de las medidas adoptadas".

19:50 Más puntos de información Covid La vicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís, ha anunciado que el Ayuntamiento de Madrid intensificará su campaña de información contra el Covid-19, a través del "buzoneo masivo" para informar a los ciudadanos sobre las zonas básicas de salud. Además, reforzará la línea 010 de atención telefónica, así como la limpieza en las zonas cercanas a los centros sanitarios.

19:47 Habla la vicealcaldesa de Madrid "Hemos estado coordinados con las distintas administraciones. Hoy en día, por encima de los partidos tiene que estar la lealtad institucional para erradicar la pandemia", ha destacado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. "Ponemos a disposición toda nuestra colaboración para hacer cumplir todas las medidas, surjan del Gobierno regional, surjan del Gobierno de la nación", ha añadido.

19:43 Habla el alcalde de Madrid Comienza la rueda de prensa del alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras el anuncio de las nuevas restricciones en 26 zonas básicas de salud de 6 distritos de la capital. "Desde las instituciones haremos todo lo que sea necesario para vencer la pandemia. Apoyamos todas las medidas anunciadas por la Comunidad de Madrid", ha dicho el regidor.

19:24 El PSOE exige que las nuevas restricciones vayan acompañadas de más rastreadores y refuerzo en centros de salud El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha subrayado este viernes que las restricciones anunciadas por la Comunidad de Madrid para hacer frente al incremento de contagios en la región deben ir acompañadas de medidas sanitarias y sociales como la contratación de rastreadores y el refuerzo de los centros de salud. Así lo ha señalado tras el anuncio por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de restricciones de movilidad durante los próximos 14 días sobre 37 zonas de la región, así como la limitación a seis en las reuniones. Gabilondo ha destacado que la actual situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid exige "verdaderamente" la adopción de medidas restrictivas, si bien ha insistido en que también es "cierto" que de haberse adoptado medidas sociales y sanitarias "adecuadas" la región no hubiera llegado a esta situación.

18:42 Errejón dice que el confinamiento por barrios de Ayuso es «segregación de clase» El portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, criticó este viernes la decisión del Gobierno de la Comunidad de confinar 37 áreas básicas de salud, que afecta preferentemente al sur de la capital y la región, definiéndola como una «segregación de clase». «Es segregación de clase. Ineficaz e injusta. No puede tolerarse #AyusoConfinateTuPrimero», publicó el líder de Más País en su perfil de Twitter al poco de dar a conocer la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la resolución del Gobierno autonómico para contener la nueva propagación del coronavirus. Los residentes en 37 áreas básicas de salud de la región no podrán, desde el lunes, salir o entrar en ellas si no es por motivos laborales, sanitarios o de otro tipo de fuerza mayor, a la par que verán reducidas a 6 personas las reuniones y cerrados sus parques.

18:37 Moncloa garantiza que Madrid cuenta con el apoyo del Gobierno contra el Covid El Gobierno de Pedro Sánchez ha subrayado, al conocerse las medidas restrictivas a la movilidad anunciadas por la Comunidad de Madrid en distintas zonas de la región, que Madrid cuenta desde el inicio de la pandemia con el «apoyo diario» del Gobierno de España para controlar la transmisión del virus. «La unidad y colaboración es y seguirá siendo total. El objetivo es uno: doblegar la curva», han remarcado fuentes del Palacio de la Moncloa. Las fuentes han añadido que la reunión del próximo lunes en la sede de la Presidencia de Madrid entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, "permitirá reforzar un espacio de cooperación para luchar con determinación y eficacia contra el COVID-19".

18:30 Finaliza la rueda de prensa Recapitulando: Todas las reuniones sociales pasarán a estar limitadas a seis personas en toda la región. Las 37 zonas de salud básicas anunciadas pasan a tener restringida la movilidad así como los aforos con las medidas estipuladas, entre las que destacan el cierre de todos los parques y jardines o la limitación a un 50% del aforo y el cierre a las 22 horas en la hostelería.

18:12 Enrique Ruiz Escudero «No hay otra restricción en cuanto a los transportes públicos y todo el relato de medidas que les he dicho es referente a las zonas básicas de salud que tienen esa incidencia acumulada de 1.000 casos por 100.000 habitantes y se reduce en toda la Comunidad de 10 a 6 personas las reuniones sociales»

18:09 Aclaraciones El consejero de Sanidad precisa que «la reducción de aforos en hostelería así como el resto de lugares afectados es en las 37 zonas de salud básicas». Sin embargo, es para toda la Comunidad de Madrid la reducción de las reuniones sociales de 10 personas a 6.

18:03 Estas son las zonas de salud básicas afectadas por municipios En Fuenlabrada las zonas que se perimetrarán serán las de Alicante, Cuzco y Francia. También los municipios de Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio, y en Parla, las zonas básicas de salud de San Blas e Isabel II. Por su parte, Getafe estará afectado en Las Margaritas y Sánchez Morate; en San Sebastián de los Reyes, la zona de Reyes Católicos; y en Alcobendas, la zona de Chopera y Miraflores.

17:58 Estas son las zonas de salud básicas confinadas en la capital Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba, en Carabanchel; Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín, en Usera; San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales, en Villaverde; la zona básica de Villa de Vallecas; Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira y Federica Montseny, en el distrito de Puente de Vallecas; y Doctor Cirajas, Ghandi, Daroca y La Elipa, en Ciudad Lineal.

17:53 Habla Isabel Díaz Ayuso «Tenemos que ir medidas así. Quisiéramos que todo esto hubiera terminado ya, pero tenemos que seguir separando, hablándole a la gente joven. Ha avisado un exceso de confianza, quizás tuviéramos que haber trasladado a los jóvenes que este virus iba también con ellos». «Creemos que ahora tiene que haber una claridad, objetivos concretos, transparencia, coordinación y sumar»

17:48 ¿Por qué no es útil el estado de alarma en esta situación? Isabel Díaz Ayuso: «Consideramos que el estado de alarma es una situación en la que ya hemos vivido y conocemos los efectos económicos que contrae y los perjuicios que este estado ocasiona, no creemos que sea el momento de restringir las libertades de todos los ciudadanos».

17:47 37 áreas de salud confinadas La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este viernes que se cerrarán 37 áreas de salud, 26 en la capital y otros 11 en municipios, para contener la expansión de la pandemia de Covid-19.

Ayuso anunció en una comparecencia pública que la próxima semana se llevarán a cabo más de 858.000 test, que se sumarán a los casi 150.000 ya realizados en los últimos días. La presidenta regional dio a conocer las nuevas medidas restrictivas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes y que se revisarán cada 15 días.

17:45 ¿Cómo han sorteado las dudas jurídicas para aplicar las limitaciones en las zonas de salud básicas? Isabel Díaz Ayuso: «Estamos en la misma situación que todos los Gobiernos autonómicos que han tenido que ir aplicando normativas similares. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar esas zonas restringidas con el respaldo del Gobierno para que se hagan esas cuarentenas efectivas»

17:37 ¿Qué municipios son los afectados por esas restricciones? Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Getafe, Parla, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.

17:35 ¿Cómo se va a controlar el movimiento de personas? Isabel Díaz Ayuso: «Nuestro interés es diagnosticar a todas las personas que están en estos perímetros y que hagan la cuarentenas pertinentes. Estamos en comunicación con Delegación del Gobierno y Ayuntamiento. Vamos a reforzar la presencia de agentes en estas zonas. El principal problema no es tanto la normativa sino su incumplimiento que nos ha causado mayores problemas. Vamos a tratar que se cumplan las cuarentenas».

17:33 Comienza el turno de preguntas.

17:32 Habla Ruiz Escudero «La mayor presión asistencial está en la zona sur de Madrid»

17:30 Habla Ruiz Escudero Se restringe la entrada y salida de personas salvo por asistencia a centros sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, asistencia a centros docentes y educativos, retorno a la residencia habitual, cuidado a mayores o personas con discapacidad, para realizar pruebas oficiales o por causa mayor. La circulación está permitida en caso de que tenga origen o destino fuera del mismo, siempre respetando las medidas de protección individual. Se desaconseja los desplazamientos no imprescindibles. Las reuniones se limitan a un número máximo de seis personas salvo que se traten de convivientes. La asistencia a los lugares de culto se reduce a un tercio de su aforo. En la hostelería se reducen los aforos al 50% tanto al interior como el exterior y se suspende el servicio en barra y el horario de cierre se reduce a las 22 hroas. Los locales de apuestas se reducen al 50% y su cierre será a las 22 horas. Se podrá practicar deporte si bien las instalacios reducen su aforo al 50%. Cines, auditorios, salas de conciertos se reducen al 50%. Se suspende la actividad de parques y jardines.

17:25 Habla Enrique Ruiz Escudero «Se han elaborado que afectan a los desplazamientos personales, así como el desarrollo de distintas actividades. Las medidas pretenden rebajar el riesgo de las transmisión del virus. Es necesaria la colaboración de Ayuntamientos y de las Policías. Deben ayudar a que se cumplan las cuarentenas, estas medidas no tendrán efecto si no existe responsabilidad de los ciudadanos».

17:23 Habla Enrique Ruiz Escudero «La situación en determinados núcleos geográficos nos ha obligado a tomar medidas más estrictas y de prevención que se va a aplicar en 37 zonas básicas de salud. Presentan una incidencia mayor de 1.000 contagios cada 100.000 habitantes, representan el 13% de la población y suponen el 25% de los casos, 1 de cada 4 se producen en estas zonas básicas».

17:21 Ignacio Aguado: «Necesitamos unidad entre administraciones, somos conscientes que truncamos sueños o iniciativas. Hay que elegir si ser virus o vacuna»

17:18 Habla Ignacio Aguado «Llevamos meses viviendo con incertidumbre y es humano incluso buscar culpables entre nosotros, nos pasa a todos los seres humanos cuando vienen mal dadas. Buscamos culpables cuando en realidad el culpable está perfectamente identificado y se llama Covid-19»

17:16 Madrid confina a 850.000 personas Afecta a 37 zonas de 6 distritos y a 11 zonas de 8 municipios. Queda la restringida la entrada y salida en estas áreas salvo para circunstancias específicas. Se permite circular pero las reuniones privadas se van a tener que reducir a 6 personas y reducción del aforo al 50% y se suspenden actividades en parques y jardines.

17:15 Isabel Díaz Ayuso «Sabemos que vienen semanas difíciles y necesitamos estar todos a una. Si remamos todos en la misma dirección será más fácil. La mayoría de los contagios en el mes de agosto según todos los informes indican que la mayoría se producen en el ámbito privado, en los domicilios, donde hay más confianza y tenemos que darnos cuenta que esto es el mayor de los problemas al que hora nos enfrentamos. Estas medidas se basan en diagnosticar, aislar y recuperar la normalidad»

17:13 Isabel Díaz Ayuso «Madrid es el motor económico y la comunidad más vulnerable»

17:12 Isabel Díaz Ayuso agradece a Casado, Page y Mañueco el haber estado para trabajar juntos para buscar medidas para frenar al virus. «Madrid tiene una situación estratégica que le hace ser vulnerable y por ser la puerta de entrada necesitamos una estrategia conjunta».

17:11 Isabel Díaz Ayuso: «Tiene que haber una estrategia nacional».

17:10 Habla Isabel Díaz Ayuso «Hay que evitar el confinamiento y el estado de alarma, que es el desastre económico. Vamos a crear un espacio de colaboración y vamos a poner en marcha una nueva orden donde necesitamos la fuerza del Estado, las herramientas que nosotros no tenemos, sobre todo en materia de Seguridad Ciudadana, para que esta nueva orden sea eficaz y por eso estamos convencidos que lo vamos a conseguir.»

17:09 Habla Isabel Díaz Ayuso «Vamos a realizar un millón de test en un periodo muy breve de tiempo. Queremos realizar el nuevo test de antígenos que hemos comprado en la Comunidad de Madrid. Vamos a tener que aplicar medidas de restricción de movilidad, que son medidas extraordinarias pero muy necesarias para evitar la propagación de este virus. Vamos a tener en cuenta que no podemos perjudicar la movilidad para ir al trabajo, una citación judicial o ir al colegio».

17:08 Habla Isabel Díaz Ayuso «Nuestro plan pasa por cada dos semanas analizar la situación de la epidemia e ir tomando medidas. Esta nueva orden es periódica y es la evidencia de los datos». «Hemos detectado que hay 37 áreas donde la incidencia es muy superior, estamos hablando de 1.000 contagios de cada 100.000 habitantes y tenemos que tomar medidas sobre estas áreas específicas. Estamos a tiempo de evitar que se transmita a todo Madrid. Estas áreas cuentan con una conectividad y nos vemos obligados a aplicar estas medidas, obedece a una estrategia de diagnóstico». «Necesitamos poner medidas para que se cumplan las cuarentenas»

16:57 En breves momentos comenzará la rueda de prensa para anunciar las nuevas medidas restrictivas en Madrid.

16:42 Defensa ofrece más rastreadores militares a la Comunidad de Madrid La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este viernes que la Comunidad de Madrid puede disponer de más rastreadores, al margen de los 150 que ya están operativos, al subrayar que las Fuerzas Armadas tienen "la disponibilidad máxima" en ayudar a cualquier comunidad autónoma que lo precise. Robles ha hecho esta oferta ante el empeoramiento de la situación sanitaria en la Comunidad de Madrid por el incremento del número de contagiados por la covid-19. «Si fuera necesario incrementar esos 150 rastreadores en Madrid, lo haríamos como fuera y en los sitios que fuera porque tenemos esa prioridad», ha dicho Robles en declaraciones a los medios tras clausurar en Madrid un seminario sobre seguridad y defensa.

16:24 La comparecencia comenzará a partir de las 17 horas La comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para detallar las nuevas medidas en la región ante el COVID-19, empezará a partir de las 17.00 horas desde la Real Casa de Correos. Estará acompañada por el vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz regional, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

16:01 ¿Son los test la solución frente al coronavirus? La complejidad de los test de coronavirus es una realidad. Diversidad de pruebas, con distinta capacidad para contribuir a la correcta toma de decisiones, es decir, con rendimientos diagnósticos diferentes (incluso dentro de las mismas familias de test), con indicaciones diferentes e interpretaciones complejas que, en parte, dependen de las características y el historial de exposición del candidato. A lo que se suman las discrepancias sobre a quién y cuándo realizar cada una de las posibles pruebas de Covid-19.

15:43 ¿Qué regiones están sufriendo mayor presión en sus UCI? El número de camas UCI en los hospitales públicos de España se estima en 3.508. Teniendo en cuenta esta cifra y que en la actualidad 1.289 están ya ocupadas por el aumento de ingresos por coronavirus, esto supone que hay una ocupación en estos momentos del 37 % (solo por pacientes Covid-19). Sin embargo, no todas las comunidades autónomas están igual. En Madrid, la situación es crítica. Seguir leyendo

15:32 La situación de Madrid por el coronavirus, la peor de las grandes capitales europeas Con más de 26.000 casos en la última semana, la Comunidad de Madrid representa un tercio de todos los casos nuevos de Covid-19 en España. Si lo comparamos con el escenario europeo, se trata de 3.000 casos más que en todo Reino Unido, el triple que en Italia y el doble que en Alemania. La expansión del coronavirus en Madrid no tiene comparación con las grandes ciudades de Europa y del mundo.

15:08 Fuera de la capital madrileña, las áreas de salud que están sufriendo una mayor incidencia de los casos de coronavirus (con más de mil casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días) son: Chopera en Alcobendas, Reyes Católicos en Alcalá de Henares, Alicante y Cuzco en Fuenlabrada y San Blas en Parla.

15:02 Las zonas de Madrid con más probabilidades de ser confinadas o sufrir medidas más restrictivas Las áreas sanitarias de Martines de la Riva, Peña Prieta, San Diego, Alacalá de Guadaira, Ángela Uriarte, Numancia, San Cristóbal y San Andrés, Puerta Bonita, Las Calesas, Almendrales y Zofío, Doctor Cirajas, La Elipa, Gandhi y Lavapies, son las que tienen mayor probabilidad de ser confinadas en esta segunda ola de la epidemia del coronavirus. Consulta si tu bario o área sanitaria está entre las zonas con más casos de coronavirus.

14:18 Las nuevas medidas restrictivas entrarán en vigor el lunes y se revisarán cada 15 días La comparecencia para anunciar las nuevas medidas restrictivas en la Comunidad de Madrid, que estaba prevista para esta mañana, se ha trasladado a la tarde por la complejidad de encajarlas en un marco jurídico válido. Según ha podido saber ABC, las medidas entrarán en vigor el próximo lunes 21 de septiembre y tendrán un periodo de vigencia de 14 días naturales –se revisarán cada 15 días las medidas–. En función de la evolución de la epidemia, se irá modificando la normativa.

13:43 Ayuso se reunirá con Sánchez el lunes en Sol con el objetivo de «doblegar la curva» Ya hay fecha para la reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El encuentro se celebrará el próximo lunes a las 12 horas en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño. Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, el único objetitvo que tendrá la reunión es «doblegar la curva»

13:20 Alcaldes del sur denuncian desinformación sobre nuevas medidas contra Covid Los alcaldes de Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Pinto y Parla y un representante del Ayuntamiento de Móstoles han denunciado que la Comunidad de Madrid no les ha informado aún sobre las nuevas medidas a aplicar para frenar la propagación de la Covid-19 en la zona sur de la región. Los alcaldes y alcaldesas de estos municipios tenían previsto reunirse este viernes con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que canceló el jueves el encuentro por motivos de agenda, provocando el enfado de los regidores, que en una rueda de prensa este mediodía han denunciado la «descoordinación» del Gobierno regional.

13:11 'Génova' sale en defensa de Ayuso y dice que Sánchez «llega meses tarde para prestar apoyo a Madrid» El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pasado este viernes a la ofensiva y ha salido en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargando duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por su gestión en la crisis del coronavirus. Según ha resaltado, el presidente del Gobierno "llega meses tarde para prestar apoyo a Madrid" y se dedica a poner "la zancadilla" al Gobierno regional. Así se ha pronunciado después de que Sánchez le enviase este miércoles una carta a Ayuso para pedir una reunión "in situ" para abordar el avance de la pandemia en la región, y le trasladase su disposición a desplazarse a la sede del Ejecutivo autonómico en la Puerta del Sol. Poco después, la propia presidenta madrileña se ofrecía para concertar ese encuentro alegando que la situación requiere "estrategias conjuntas".

12:31 Educación utiliza 3 espacios de los 133 cedidos por el Ayuntamiento de Madrid La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno y está utilizando tres de los 133 espacios que el Ayuntamiento de la capital había puesto a su disposición para ser utilizados por centros educativos para bajar las ratios de los centros. Así lo ha indicado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en la sesión de la comisión permanente de su área celebrada este viernes. Villacís ha desgranado que uno de los espacios es el Centro de Mayores San Vicente de Paul, en Carabanchel, que alberga tres clases del colegio público Arcipreste de Hita.

12:25 Se traslada a la tarde la comparecencia La comparecencia para informar de las nuevas medidas ante el Covid-19 en la Comunidad de Madrid se traslada a esta tarde, en una decisión que obedece, exclusivamente, al complejo examen jurídico previo de estas para su entrada en vigor en la Orden que aprobará la Consejería de Sanidad, han informado fuentes regionales.

12:14 Defensa instala tiendas de campaña para triaje de enfermos en el Gómez Ulla El Ministerio de Defensa ha instalado en el Hospital Militar madrileño Gómez Ulla unas tiendas de campaña destinadas al triaje hospitalario por si fueran necesarias ante el aumento de los contagios en la Comunidad de Madrid, han confirmado a Efe este viernes fuentes de Defensa. Las tiendas han sido levantadas en los jardines del centro hospitalario en previsión de que el incremento de casos sature las urgencias del hospital, ubicado en uno de los distritos de Madrid con más incidencia de la enfermedad.







12:04 Datos fuera de la capital Fuera de la capital española, respecto al impacto del coronavirus en la Comunidad de Madrid, sobresalen los municipios de Moraleja de Enmedio (incidencia de 1.031), Humanes (1.058), Parla (922), Alcobendas (827) y Fuenlabrada (811).

11:57 El anuncio de posibles confinamientos selectivos en Madrid ha dejado en vilo a gran parte de los habitantes de la capital y las poblaciones periféricas de la capital. Las zonas o áreas básicas de salud de Martínez de la Riva, Peña Prieta, San Diego, Alcalá de Guadaira, Ángela Uriarte y Numancia, en el distrito de Puente de Vallecas; San Cristóbal y San Andrés, en Villaverde; Puerta Bonita, en Carabanchel; Las Calesas, Almendrales y Zofío, en Usera; Doctor Cirajas, La Elipa y Gandhi, en Ciudad Lineal; y Lavapiés, en distrito Centro. Todas estas zonas son las principales candidatas para los confinamientos selectivos en Madrid capital.

11:50 Madrid, con datos muy negativos Según un informe reciente de la Comunidad de Madrid, la región tiene una incidencia acumulada de 598 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días, en la capital es de 673 con 21.991 positivos en ese periodo.

La incidencia acumulada en la capital es el doble que la de la media de España, un cómputo global porque algunos de sus distritos superan los mil casos de incidencia acumulada por cada cien mil personas.

Es el caso de Puente de Vallecas (1.240), Villaverde (1.157) y Usera 1.155, les siguen Carabanchel (884)- Ciudad Lineal (876), San Blas (751) y Centro (750), y hay barrios fuera de los dos distritos más perjudicados también muy golpeados, como Lavapiés (Centro) o La Elipa (Ciudad Lineal), con datos a 15 de septiembre.

11:36 El vídeo del consejero de Sanidad En la jornada de ayer los responsables madrileños no respondieron a los periodistas, pero el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero envió un vídeo enlatado pidiendo calma a los madrileños y señalando que la propuesta que se conocerá hoy es «en el sentido de restringir la movilidad y reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus».