Colas de hasta una hora en la última jornada de huelga de 24 horas de la EMT A las 18 horas está prevista una manifestación de los trabajadores municipales que podría colapsar el centro

El llamamiento a los paros durante las 24 horas de este viernes por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) amenaza con paralizar la capital española. Con todo, el Ayuntamiento ha decretado unos servicios mínimos del 50% en toda su red de líneas de autobuses y del 30% en el servicio de grúa municipal.

La isla 2 del intercambiador de Avenida de América se convierte, coincidiendo con la última jornada de huelga de 24 horas convocada por los sindicatos de la EMT, en un hervidero de gente. Una jornada que, además, coincide con el último día de la Cumbre del Clima y se prevén numerosos desplazamientos.

En dicho intercambiador, uno de los más concurridos de Madrid, las colas se prolongan por las escaleras que llevan a la entrada de Metro, mientras la gente espera hasta una hora para coger el autobús. La línea más afectada, como es habitual, la 114 (que lleva al barrio del aeropuerto) y la 115 (hasta Barajas). En esta última, la pantalla informativa muestra que el vehículo público está llegando. Tras cinco minutos con las flechas en pantalla, la gente comienza a mirar a su alrededor: el autobús no aparece. «Llevo media hora esperando, porque no conseguí entrar en el anterior. Esto es desesperante. Hay que armarse de paciencia y solo porque entre los que convocan y el Ayuntamiento no quieren sentarse a negociar», cuenta Paula, una chica de 28 años que llega tarde a trabajar: «Ya he avisado, y eso que he salido con antelación. Los únicos perjudicados, como siempre, somos los usuarios, y así llevamos casi un mes». Mientras, en las cocheras de Fuencarral, los conductores, que han montado un pequeño puesto de churros con chocolate, aplauden a aquellos trabajadores que salen por los servicios mínimos.

Desde Plataforma Sindical, uno de los sindicatos mayoritarios, están llamando a «tomar Gran Vía» esta tarde, durante la manifestación que va desde plaza de España a Cibeles y que sale a las 18 horas. Esperan una movilización masiva y asistencia de entre 10.000 y 12.000 personas, aunque las cifras oficiales facilitadas dejan la asistencia en 8.000.

Por su parte, desde Solidaridad Obrera, sindicato minoritario de Metro, han querido solidarizarse con el paro de 24 horas por parte de los trabajadores de la EMT.

Los sindicatos darán tregua por Navidad y no convocarán nuevas movilizaciones hasta pasado el 5 de enero. En una asamblea de trabajadores decidieron darse este plazo para negociar con el nuevo Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP), que ha exigido que se desconvoquen los paros para sentarse a dialogar.