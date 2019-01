La carta de Pepu Hernández a los militantes confirmando su candidatura a la alcaldía El candidato de Pedro Sánchez manifiesta su compromiso y voluntad de trabajo «en equipo» y basará su proyecto en la igualdad, justicia social, limpieza de la ciudad y calidad del aire

S. L.

@abc_madrid MADRID Actualizado: 30/01/2019 10:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todas las incógnitas sobre los candidatos a la alcaldía en las próximas elecciones de mayo se han resuelto ya. El último en desvelar su apuesta fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer nombró a Pepu Hernández como candidato a los comicios. El exseleccionador de baloncesto, no lo tendrá fácil. Además de las encuestas que auguran al partido la quinta posición en el Consistorio, deberá enfrentarse en las primarias contra Manuel de la Rocha, exalcalde de Fuenlabrada y tradicional socialista.

Por eso, su primer movimiento no se ha hecho esperar. Hernández ha hecho pública hoy una carta a través de las redes sociales dirigida a José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid y a todos los militantes del Partido Socialista en la que confirma su candidatura, presenta su proyecto y pide que le avalen como próximo representante del partido en Cibeles. En un simil con el baloncesto, Hernández pregunta a través de las redes: «Estoy buscando jugadores/as. ¿Te apuntas a mi equipo?».

El entrenador madrileño, de 60 años, es independiente, no milita en el partido de Pedro Sánchez. Sabe que ese puede ser un factor que dificulte su elección final como candidato, por eso no duda en trasladar a los afiliados al PSOE su compromiso y responsabilidad, pilares en los que se sostendrá su propuesta. ¿Los principios en los que trabajará? Mejorar la justicia social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de todos los distritos de una «capital con enorme potencialidad».

Además, hará de la limpieza y la calidad del aire sus máximas prioridades, así como de la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. «Será un honor para mí hacerlo en hombre del PSOE», termina Hernández la misiva.

Esta es la carta íntegra que Hernández ha enviado a Franco:

«Estimado Secretario General:

Me dirigo a ti para trasladarte mi voluntad de concurrir al proceso de primarias para la elección de candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español.

Es una decisión que asumo consciente de la responsabilidad que implica. Pero también desde la ilusión por impulsar un proyecto de progreso y regeneración política al servicio de Madrid. De la cuidad en la que nací y en la que vivo, en el distrito de San Blas-Canillejas.

No tengo la condición de militante, por lo que concurro a este proceso como independiente. Pero en modo alguno como alguien ajeno a los valores socialistas. Independencia no singifica indiferencia; y a lo largo de toda mi vida nunca he dudado, ni he sido indiferente ante la injuisticia o la desigualdad.

Si algo identifica al PSOE es su condición de baluarte emocional y político de la izquierda. El ser un auténtico punto de encuentro entre quienes creemos en los valores de la solidaridad, la tolerancia y el respeto. Valores que he tenido muy presentes en toda mi vida y en el desempeño de mi carrera profesional. Valores cuya defensa me unen de manera estrecha al proyecto que encarna alguien muy querido para mí, como Pedro Sánchez, y que me animan a tomar esta decisión.

Doy este paso con humildad. Desde el máximo respeto a los procesos internos del PSOE, una organización referente en participación democrática y transparencia para la elección de sus candidatos a través de elecciones primarias», continúa Hernández en la carta, a sabiendas que se tendrá que enfrentar al otro candidato y que las listas todavía no están configuradas.

De nuevo, reitera su compromiso y responsabilidad con el PSOE a pesar de no ser militante y pide el apoyo de todos los aforados al partido madrileño, así como a los ciudadanos: «Militar en un partido, como participar en cualquier colectivo, asociación u organización no gubernamental, es estar a la vanguardia del compromiso. Es adquirir una responsabilidad con el conjunto de la sociedad que tengo muy presente a la hora de iniciar este camino y pedir el aval de quienes son el alma del PSOE; de los hombres y mujeres que militan en él.

Quiero ganarme el apoyo de la militancia de base con honestidad, compromiso y trabajo. Ganarme su confianza y ser digno acreedor de ella, como paso previo a merecer el de las mujeres y hombres de Madrid el próximo 26 de mayo.

Sé que ni estoy ni estaré solo en esta tarea. Este es un proyecto colectivo, que se levanta sobre la fuerza de la unión y el talento individual que, desde distintas sensibilidades, sólo una fuerza política como el PSOE es capaz de aglutinar. Son la capacidad y el talento necesarios para atender las prioridades cotidianas de una gran ciudad como Madrid; para gestionar con eficacia, sensatez y responsabilidad los servicios públicos.

Pero también la capacidad y el talento necesarios para situar Madrid en el lugar que merece. Para apostar con decisión por una capital con enormes potencialidades en empleo, innovación y desarrollo económico.

Creo que conozco el valor del trabajo en equipo por experiencia proopia. Y es así como voy a encarar este desafío, aunando y coordinando voluntades. He hecho del mismo una auténtica guía de conducta para alcanzar metas que nadie en solitario podría conquistar porque de nada sirve el talento individual si no está al servicio del conjunto y del esfuerzo de un equipo.

La solidaridad, en el deporte como en la vida, se practica sumando manos e inteligencias. Apostar por ella es la mejor forma de construir Madrid. Un Madrid que fomente la justicia social y la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de todos sus distritos.

Una ciudad limpia en sus calles y en el aire que respira. Una ciudad que practique la igualdad real entre hombres y mujeres, que no retroceda en derechos ya alcanzados y que esté a la vanguardia de toda España en la conquista de los que han de venir. Una ciudad moderna, con vocación global y alma profundamente europeísta. Una ciudad, en definitiva, en la que el barrio en el que se vive no condicione ni determine lo que una joven puede o no consequir en la vida. No hay barreras que puedan frenar la ambición colectiva de una ciudad como esta.

En la defensa de tales principios quiero basar mi candidatura para la alcaldía de Madrid. Una candidatura en positivo para liderar, desde el trabajo en equipo, las transformaciones que esta ciudad necesita afrontar.

Será un honor para mí hacerlo en hombre del PSOE. En ese camino quiero contar con el apoyo de una militancia a la que reitero mi voluntad de trabajar, como uno más, al servicio de la ciudad de Madrid. Y de hacerlo en la defensa de las ideas y principios que, estoy convencido, representan a la mayoría social de una ciudad extraordinaria».