Ayuso, a Rita Maestre: también ha demostrado que «puedes llegar lejos sin ser la mujer de» Las duras críticas de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento madrileño se ha encontrado con la respuesta, no menos firme, de la jefa del Ejecutivo autonómico

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso , no ha querido dejar pasar por alto las críticas de Rita Maestre , que tachaba de «patético» su gesto de no ponerse velo durante su visita a Yeda (Arabia Saudí) para entregar los premios de la Supercopa de Fútbol. A través de su cuenta de Twitter, la jefa del Ejecutivo madrileño ha contestado a la portavoz de Más Madrid que hay otra cosa que ha hecho por las mujeres y no las de izquierda: «Demostrar que puedes llegar lejos sin ser la mujer de» .

Hay otra cosa que también he hecho por las mujeres y no las de izquierda: demostrar que puedes llegar lejos sin ser la mujer de. https://t.co/2RGhRkyDra — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 15, 2020

La imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , en la entrega de premios de la Supercopa de España, en Yeda (Arabia Saudí), con la cabeza descubierta , sin velo, y con las mangas remangadas, fue un gesto muy aplaudido por la mayoría de españoles y calificado por muchos como «el verdadero feminismo» .

Sin embargo, la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre , no parece estar de acuerdo con la decisión de Ayuso. De este modo, ha calificado de «patético» el gesto de la presidenta , cuando, dice Maestre pretendió ser «la adalid en la lucha de los derechos de las mujeres ». «Si Ayuso quería hacer algo por las mujeres en Arabia Saudí el gesto no está en aplicar una ley que está vigente (la no obligación de las mandatarias extranjeras de cubrirse con el velo) sino que podría haberse reunido en la cárcel o tomando un té con asociaciones de mujeres que en Arabia Saudí pelean para poder conducir, abrir una cuenta corriente o trabajar», espetó el martes en rueda de prensa.

La respuesta de la presidenta Díaz Ayuso a Maestre no le ha gustado demasiado a ésta, que ha respondido también a través de las redes sociales.

A los clásicos insultos de los haters de twitter (golfa, puta, etc) se suma la presidenta de la Comunidad de Madrid llamándome, a saber por qué, “mujer de”.

Machismo, incapacidad de aceptar la crítica política y poca confianza en sus argumentos. Será lo de gobernar gracias a Vox. — Rita Maestre (@Rita_Maestre) January 15, 2020

Pero además, las críticas de Maestre han recibido, a su vez, opiniones en contra de usuarios de Twitter, como algunas recordando su acto en la capilla de la Complutense.

Ver a Rita Maestre criticar a Ayuso por defender la dignidad de la mujer en pleno corazón del machismo mundial, cuando su gran aportación a la causa feminista ha sido la de enseñar las tetas en una capilla, supera mi capacidad de asombro. — Sheldon (@numer344) January 15, 2020