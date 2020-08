Almeida: «Mi compromiso es total con los madrileños al margen de las responsabilidades políticas en el PP» El alcalde de la capital y recién nombrado portavoz nacional de los populares asegura que «seguirá trabajando muy duro» para sacar a Madrid de la pandemia

Marta R. Domingo SEGUIR Madrid Actualizado: 20/08/2020 12:58h

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que desde hoy también es el portavoz nacional del PP ha querido recalcar que, pese a su nuevo cargo, continuará dedicando todos sus esfuerzos a la ciudad de Madrid. «Mi compromiso es total y absoluto con los madrileños al margen de las responsabilidades políticas que tenga ahora dentro del Partido Popular», ha subrayado el regidor, que ha insistido en que le quedan por delante «al menos tres años».

Cuando se conoció la noticia de su nombramiento, el pasado martes, miembros de la oposición en el Consistorio cuestionaron que se convirtiese en «un alcalde a tiempo parcial» y que antepusiese los intereses del partido al de los madrileños. «Gobernar una ciudad de 3 millones de habitantes y más en medio de una pandemia no es fácil y requiere de todo el tiempo del mundo», valoró la actual portavoz adjunta de Más Madrid, Pilar Sánchez. «Les puedo asegurar a los madrileños que estoy en deuda con el esfuerzo y la ejemplaridad de todos ellos. Seguiré trabajando muy duro para afrontar la situación», reiteró el primer edil popular.

En su nuevo papel como portavoz del partido, Martínez-Almeida ha evitado criticar la salida de Cayetana Álvarez de Toledo tras ser destituida como portavoz parlamentaria de los populares. «No es una cuestión de que me haya gustado o no me haya gustado la salida de Cayetana Álvarez de Toledo. Los españoles no van a entender que nos centremos en la salida de un portavoz o en el nombramiento de un portavoz, van entender que lo tenemos que hacer es dar soluciones concretas a problemas concretos», ha despejado el regidor, que, no obstante, ha piropeado a la portavoz destituida al asegurar que es un «activo para la política y para el conjunto de la sociedad española».

«En este momento tenemos otra etapa, con otra persona de extraordinaria valía con otra persona, que tiene una larga trayectoria tanto política como de gestión. Cuca Gamarra tiene el perfil más que adecuado para asumir la portavocía, lo demuestra su trayectoria como alcaldesa de Logroño», ha asegurado.

Preguntado sobre si se ve «techo» en el PP, el primer edil ha hecho gala de su sentido del humor: «Techo yo sí que me veo, un techo muy cerca del suelo, dejémoslo ahí».