El acuerdo entre PP y Vox prevé acabar con Madrid Central y luchar contra okupaciones y manteros

El acuerdo entre PP y Vox, rubricado de madrugada y solo a unas horas para la constitución del Ayuntamiento de la capital, se apoya en 80 medidas de las que el grueso tiene que ver con las medidas más controvertidas del Gobierno de Manuela Carmena, así como en los puntos donde su gestión ha sido más deficiente. Ambos partidos han acordado acabar con Madrid Central, luchar contra las okupaciones y la venta ambulante ilegal, bajar impuestos y, entre otras, mejorar la limpieza de las calles de la capital.

No obstante, este pacto programático no se ha concretado en profundida y aún no está claro qué representación tendrá Vox en el Gobierno del popular José Luis Martínez Almeida. El líder de Vox en la capital, Javier Ortega Smith, ha declarado antes del pleno de investidura que su papel «no está concretado». Este extremo, ha añadido Ortega Smith, se abordará en los próximos veinte días naturales. No obstante, fuentes de la negociación han detallado que Vox asumirá la presidencia de algunos distritos, al igual que Ciudadanos, que además controlará cuatro áreas de Gobierno.

Así, entre las 80 medidas acordadas por PP y Vox destaca todo lo relativo a Madrid Central, que lleva aparejado además la instalación de 10.000 plazas de estacionamiento en aparcamientos disuasorios, una de las promesas incumplidas de Carmena. «Acabaremos con la política de prohibiciones y restricciones de los últimos 4 años de Madrid Central, recuperando la libre circulación en las vías estructurantes. Se estudiará la viabilidad técnica y económica del soterramiento de la Gran Vía, como vía de circulación alternativa y aparcamiento subterráneo», dice el punto 44 del acuerdo.

Okupas y manteros

Dos de los temas más polémicos y criticados de las políticas de Ahora Madrid en los últimos cuatro años fue la okupación y las permisividad con los manteros. Ambos se abordan en los puntos 10 y 21 del acuerdo:

10. «Aprobaremos un Plan Integral de Lucha contra la ocupación ilegal en laciudad de Madrid. Crearemos una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos para velar por la seguridad de las familias afectadas. Daremos asesoramiento jurídico gratuito a las comunidades de propietarios y a las personas afectadas por esta problemática. Ayudaremos a las víctimas de la ocupación ilegal, personándonos como acusación popular cuando fuese necesario, con prioridad en el desalojo de los bienes de dominio público, facilitando para las personas necesitadas alojamiento temporal. De igual forma, nos centraremos en recuperar aquellos barrios cuya degradación ha llevado a las más altas cotas de inseguridad, instalando las cámaras de seguridad que se consideren necesarias la Policía Municipal. Además, aprobaremos un Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Recuperación del entorno de Lavapiés y en otros barrios especialmente degradados».

21. «Lucharemos contra las mafias de venta ambulante ilegal dotando de mayores recursos a la Policía Municipal para que pueda combatir este problema que tanto perjuicio causa al comercio y a la imagen de la ciudad, con especial incautación de las mercancías en los almacenes ilegales».

Limpieza

En la línea de lo anterior, otra de las medidas de obligado cumplimiento será la limpieza, con el compromiso de acabar con la suciedad en las calles, considerado durante este mandado como una de las principales preocupaciones de los madrileños.

51. «Acabaremos con la suciedad que impera en las calles y espacios públicos de Madrid. Pondremos en marcha un Plan de Limpieza con un conjunto de actuaciones que se iniciarán en los primeros 100 días de Gobierno. Incrementaremos el presupuesto destinado a limpieza de la ciudad, constituiremos un nuevo mando operativo de supervisión y coordinación del servicio. Como actuación prioritaria comprobaremos el cumplimiento de las contrataciones comprometidas en 2017 con el reequilibrio económico del Contrato Integral. Convocaremos a la Mesa de la Limpieza, constituida en 2016, como órgano asesor y continuaremos el proceso de modificación de la Ordenanza de Limpieza. Así mismo, para la mejor prestación del servicio, aprobaremos un plan de adquisición de maquinaria y vehículos cero emisiones, además potenciaremos el servicio urgente de limpieza (SELUR). Desarrollaremos un plan para el enterramiento de los contenedores de residuos urbanos que se encuentran actualmente en superficie, evitando así el vandalismo, los olores y facilitando su recogida. Impulsaremos mediante campañas de concienciación y mecanismos de recogida el reciclaje de residuos.