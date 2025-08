Madrid no recibirá de momento a menores no acompañados de Canarias

La Comunidad Autónoma de Madrid será la única, junto al País Vasco -en este caso ya excluída del acuerdo inicial, ya que Cataluña sí acogerá voluntariamente a 31 niños-, que no recibirá a ningún menor no acompañado de Canarias por ahora. Aunque sí lo hará en un futuro, a menos que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo les dé la razón en sus recursos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha optado por dejar fuera a los municipios de la capital del reparto, en pleno enfrentamiento con el gobierno regional, por una cuestión más de logística que política.

Tal como reveló ABC hace unos días, el departamento que dirige Elma Saiz no ha acondicionado ningún espacio para la acogida de los más de 600 menores que tienen que ser reubicados en la Comunidad de Madrid.

Las instalaciones de Pozuelo, las preferidas por el Ejecutivo, tienen una orden de clausura por parte del gobierno municipal y no cuentan con los requisitos básicos para alojar a niños sin sus progenitores, ya que son unas instalaciones antiguas reconvertidas en macro albergue, pero con elementos que no garantizan la seguridad de los pequeños.

Algo parecido ocurre en Alcalá de Henares, ya que el campamento que se instaló en su momento, con carpas, no es apropiado para el alojamiento de estos menores.

El resto de instalaciones, propiedad de la comunidad autónoma, tienen pocas plazas y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está por la labor de ampliarlas, debido a las formas de Moncloa con el reparto pactado con Junts per Catalunya. Desde Sol también manifiestan que, por ahora, no han recibido ningún tipo de información por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El lunes empezará el reparto

El próximo lunes 11 de agosto empezará el reparto de los primeros niños por la Península. En este primer viaje, cuyo destino, las administraciones implicadas, prefieren no revelar para «proteger a los menores», saldrán de Canarias un total de ocho niños solicitantes de asilo.

En las semanas posteriores, según fuentes del Gobierno de Canarias, tras recibir un calendario del ministerio en la última reunión interadministrativa, se prevé que salgan alrededor de quince niños por semana. En total el número de solicitantes de asilo que deben ser reubicados por la Península supera el millar.

A partir del día 28 de agosto, según confirmó en su momento el Ejecutivo, se producirá el reparto de los más de 3.000 niños y niñas bajo la tutela de Canarias y Ceuta que pasarán a estar bajo la custodia de otras comunidades autónomas.

Una cifra que inicialmente iba a ser de 4.400, según lo que Moncloa se comprometió con el gobierno canario, y que se ha ido reduciendo considerablemente añadiendo también a los solicitantes de asilo.