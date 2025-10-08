El juez no devolverá a Koldo García sus teléfonos porque los investigadores aún deben cruzar la «ingente» cantidad de datos

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no devolverá a Koldo García, asesor de José Luis Ábalos durante su etapa en el Ministerio de Transportes, los teléfonos que le fueron requisados cuando fue detenido en la operación Delorme en febrero ... de 2024.

El investigado por delitos de corrupción en el Alto Tribunal presentó un escrito el 3 de octubre en el que afirmó que no puede defenderse de las imputaciones que se extraen contra él del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) unido a la causa, como la de que pudo entregar cantidades de dinero en efectivo al también investigado Ábalos porque tiene los mensajes para rebatir las conclusiones de la Guardia Civil en dichos dispositivos.

El magistrado Leopoldo Puente rechaza que no contar con dichos dispositivos de vuelta le suponga indefensión porque conoce todos los indicios contra él y afirma que la razón para no devolvérselos es que los investigadores aún deben analizar y cruzar la «ingente» cantidad de datos que hay en ellos.

«Es claro que ninguno de los indicios que conforman la imputación hasta el momento deducida con respecto a don Koldo García Izaguirre resulta desconocido para la parte. Al contrario, y por lo que a los referidos informes policiales respecta, todos y cada uno de ellos se sustentan en informaciones que, cuando procedentes de los mencionados terminales (muchas otras proceden de distintas fuentes de información) no solamente se consignan y describen, sino que se reproducen también en los informes referidos. Así pues, acordada como lo ha sido la declaración como investigado del propio don Koldo García Izaguirre para el próximo día 16 de octubre, es claro que el mismo podrá ofrecer, si así lo considerase de interés, cualquier explicación o hipótesis alternativa a las que se contienen en los mencionados informes policiales, con referencia, si ese es también su deseo, a cualesquiera otros mensajes que pudieran hallarse en sus propios terminales telefónicos u otros dispositivos, cuya eventual existencia procedería lógicamente a comprobarse», insta el instructor en una providencia dictada este miércoles y consultada por ABC.

La petición de Koldo

En el escrito que presentó la defensa de Koldo García, ejercida por Leticia de la Hoz, se afirmaba que «a título meramente ejemplificativo de las inferencias probatorias y conjeturas carentes de sustento contextual que se contienen en el informe de la UCO, se invoca la interpretación según la cual la solicitud de 'papel' por parte del Sr. Ábalos a Koldo debe entenderse como la entrega de dinero. (Por no mencionar la interpretación que se hacen de los 'soles', ignorando que dicha denominación corresponde a la moneda de curso legal de la República del Perú)».

Para su abogada, «dicha hipótesis incriminatoria no puede ser debidamente contrastada ni desvirtuada por esta defensa, debido a la imposibilidad material de acceder a las fuentes de prueba que se encuentran en el terminal telefónico intervenido a mi representado. La posesión y análisis de dicho dispositivo es crucial, pues contiene la cadena completa de comunicaciones (WhatsApp) que permitiría contextualizar el término, incluyendo los mensajes entre el Sr. Koldo y D.ª Patricia [Úriz, su exmujer], y los mensajes posteriores de esta última con los empleados del Ministerio encargados de la entrega física y material de cajas de papel en el domicilio del Sr. Ábalos», justificó la petición.

El magistrado Puente contesta que «lo cierto es que ya en varias resoluciones anteriores recaídas en esta misma causa especial se ha tenido oportunidad de señalar que la verdaderamente ingente cantidad de documentación y terminales informáticos y telefónicos intervenidos en el procedimiento impone la realización por parte de los investigadores de una muy ardua tarea de tratamiento de los datos, vinculando muchos de ellos y cruzándolos con otros procedentes de distintas evidencias digitales o documentos, lo que no ha permitido hasta este momento la devolución de los mismos a sus titulares, al no hallarse completado su análisis. Se hará tan pronto como resulte posible».

El instructor de la causa ya avanzó que, en caso de que toda la información contenida en los dispositivos se volcase en papel, ésta ocuparía 65 millones de páginas. Explica que dicha extensión es la que también ha impedido completar la copia clonada completa de los dispositivos para entregarla a las partes personadas, incluido el investigado, porque además hay que extraer el material personal o que no sea relevante para la causa en la que se investiga tanto a Ábalos como a Koldo por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por si cobraron mordidas de empresarios favorecidos con adjudicaciones del Ministerio de Transportes.