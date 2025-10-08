Suscribete a
Portazo del TC al recurso del Supremo contra la amnistía: se reafirma en su constitucionalidad

El juez no devolverá a Koldo García sus teléfonos porque los investigadores aún deben cruzar la «ingente» cantidad de datos

El exasesor de Ábalos reclama un móvil intervenido para demostrar que cuando el exministro solicitaba un 'papel' no quería decir dinero, como sostiene la UCO

El juez dice que la información requisada a Koldo García ocuparía 65 millones de páginas en caso de ser volcada

Koldo García, a la salida de su última declaración en el Tribunal Supremo
Koldo García, a la salida de su última declaración en el Tribunal Supremo EP

Carmen Lucas-Torres y Javier Lillo

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no devolverá a Koldo García, asesor de José Luis Ábalos durante su etapa en el Ministerio de Transportes, los teléfonos que le fueron requisados cuando fue detenido en la operación Delorme en febrero ... de 2024.

