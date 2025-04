El Gobierno reacciona airadamente al pacto en Valencia tras apartar Vox a su líder: «El cinismo del PP es bochornoso»

El acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Vox para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, alcanzado este martes tras apartar los de Santiago Abascal a su líder autonómico, Carlos Flores, quien concurrirá ahora en las listas de su partido a las elecciones generales del próximo 23 de julio, sorprendía a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en plena rueda de prensa en La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros. En caliente, reaccionaba afirmando que «la violencia de género no puede ser moneda de cambio». Y añadía que «sobre todo los acuerdos, sus efectos y sus consecuencias son responsabilidad de los partidos políticos que los alcanzan. Ahora bien, creo que la violencia de género es lo suficientemente grave como para no frivolizar, es lo suficientemente grave como para que no sea blanqueada y lo suficientemente grave como para que no forme parte de ningún acuerdo gubernamental».

Una afirmación que se presta a la ambigüedad, pero que fuentes gubernamentales confirman que se referían expresamente al hecho de que se mueva de lugar a Flores, condenado hace veinte años por «violencia psíquica habitual» contra su exmujer.

Casi al mismo tiempo, en una comparecencia en su condición de portavoz de la Ejecutiva del PSOE, la ministra de Educación, Pilar Alegría, se manifestaba de manera mucho más nítida en contra del acuerdo para que el popular Carlos Mazón sustituya al socialista Ximo Puig como presidente de la Generalitat valenciana. «La coherencia del PP es inexistente. Y el cinismo del PP es absolutamente bochornoso», ha señalado Alegría.

Después de recordar la cifra de mujeres asesinadas desde el año 2003, que se eleva a más de 1.200, la titular de Educación y portavoz orgánica de su partido, ha asegurado que «hoy el PP ha alcanzado un acuerdo con Vox en la Comunidad Valenciana, un partido que rechaza la existencia de esa violencia machista. Y han hecho un acuerdo de gobierno. A mí se me caería la cara de vergüenza. Les debería dar vergüenza. Y me da igual que este señor esté sentado en una consejería del Gobierno de la Comunidad Valenciana o lo traigan aquí [por Madrid] de cabeza de lista por Valencia. Lo que hoy han hecho es absolutamente vergonzante. Bochornoso», ha aseverado con tono muy grave.

Alegría ha añadido que «para más gravedad, este señor está condenado por violencia machista. Han cerrado un acuerdo para un gobierno con un señor condenado por violencia machista» ha reiterado. Por la fecha de la condena, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia en 2002, no es ese el tipo por el que se le sentenció, aunque de haberse dictado hoy sí que podría serlo, dadas las características del caso.