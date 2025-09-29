Suscribete a
Suspendido el Valencia-Oviedo ante la alerta roja por lluvias

El Gobierno no ejecuta la repatriación de la mitad de los inmigrantes internados en un CIE

Según el informe de Servicio Jesuita a Migrantes, en 2024 casi mil personas fueron «privadas de libertad en vano»

Unanimidad en el Congreso: la política migratoria del Gobierno es un «caos»

Inmigrantes en el Puerto de Arrecife (Canarias)
Inés Ruiz-Jiménez

«Estar en el CIE es, en sí mismo, una tortura peor que la cárcel. Estamos encerrados en la celda cantidad de horas y esta situación nos provoca peleas, agresiones, disputas. La atención médica es a base de paracetamoles y fármacos que te dejan atontado. ... No contamos con atención psicológica. La atención administrativa y jurídica es una experiencia muy diversa y difícil: están quienes se preocupan de nosotros y quienes pasan de nuestra situación. No somos nada ni nadie».

