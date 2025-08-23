Gamarra acusa a Sánchez de entregar «la memoria democrática» a Bildu para seguir en el poder

Unas dos mil personas se manifestaron el viernes por la tarde por las calles de Bilbao en apoyo a los presos etarras, una «indignidad» y una «vergüenza» para el Partido Popular. Una protesta que recordó otros tiempos y que solo sirvió para «humillar» a las víctimas del terrorismo, según la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que criticó al Ejecutivo por no hacer nada para evitar la manifestación.

«En una democracia plena lo que hace un Gobierno es no tener como socios a los testaferros de los terroristas», ha explicado Gamarra el día después de la manifestación, además de acusar a Pedro Sánchez de anteponer la necesidad de contar con Bildu para mantenerse en La Moncloa que la «protección» de las víctimas. Un ejemplo de esta política es el bloqueo por parte del Congreso de los Diputados de las leyes aprobadas en el Senado para que los jueces puedan tener los instrumentos suficientes para que «la vergüenza no se haga con las calles». En este sentido, el Senado aprobó una ley para que los etarras no arrepentidos vayan en las listas sin el apoyo de los socialistas. «Esto ocurre porque Sánchez ha entregado la memoria democrática de España a Bildu. Los demócratas por ahí no vamos a pasar», ha recalcado la dirigente popular.

Los populares tienen claro que la regeneración democrática que reclaman al Ejecutivo pasa por la derogación de la actual ley de memoria democrática «escrita por Bildu» para sustituirla por una «ley de concordia» que evite los homenajes «impunes» a los terroristas.

En este ámbito, el PP ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que reforme la ley de indultos para que queden fuera de esta medida todos aquellos condenados por corrupción, terrorismo, ataques a la integridad territorial del Estado -los populares ya intentaron una reforma similar hace cuatro años con los políticos independentistas del 'procés'- o los delitos cometidos contra menores.

Incendios

Gamarra también ha criticado la «incompetencia» de Sánchez ante la crisis de los incendios que asolan el oeste del país. «Tenemos un sistema de Protección Civil que ha fracasado», ha recalcado Gamarra, quien ha acusado al Ejecutivo de no actualizar desde hace cinco años el mecanismo nacional de respuesta de emergencias y de poner excusas para tapar su falta de acción como anunciar una comisión ya existente.

«Ante la incompetencia, Sánchez siempre responde igual con confrontación y polarización», ha criticado Gamarra que ha acusado al jefe del Ejecutivo de «mala fe» por no ofrecer todos los medios disponibles a las comunidades autónomas.