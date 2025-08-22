Suscribete a
Cada fin de semana en la mayoría de los pueblos del País Vasco y Navarra se performa en los escenarios, chupinazos y barracas políticas una reivindicación festiva del horror, la amenaza y la muerte

Manifestación por la libertad de los presos etarras
ETA no existirá, pero quedan sus verbenas: conciertos con pancartas que piden la vuelta a casa de los terroristas presos porque se supone que lo hicieron bien, banderas, vasos, huchas para la causa, camisetas, canciones que tararean aquel terror y pegatinas con el ... careto de los asesinos que la gente se pone en el pecho para echar unas jajas. Cada fin de semana en la mayoría de los pueblos del País Vasco y Navarra se performa en los escenarios, chupinazos y barracas políticas una reivindicación festiva del horror, el miedo, la amenaza y la muerte. Se exalta un movimiento que dejó más de 850 muertos, 200.000 exiliados y que mantiene cientos de crímenes sin resolver. Todo esto con bailes, kalimotxo y una fiesta que ensalza todo aquello que pasó en una gigantesca inversión de la culpa que humilla a las víctimas, que les pierde el respeto, que les dice a las claras que ellas son las que han perdido la batalla moral. Que las remata, al fin y al cabo.

