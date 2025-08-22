ETA no existirá, pero quedan sus verbenas: conciertos con pancartas que piden la vuelta a casa de los terroristas presos porque se supone que lo hicieron bien, banderas, vasos, huchas para la causa, camisetas, canciones que tararean aquel terror y pegatinas con el ... careto de los asesinos que la gente se pone en el pecho para echar unas jajas. Cada fin de semana en la mayoría de los pueblos del País Vasco y Navarra se performa en los escenarios, chupinazos y barracas políticas una reivindicación festiva del horror, el miedo, la amenaza y la muerte. Se exalta un movimiento que dejó más de 850 muertos, 200.000 exiliados y que mantiene cientos de crímenes sin resolver. Todo esto con bailes, kalimotxo y una fiesta que ensalza todo aquello que pasó en una gigantesca inversión de la culpa que humilla a las víctimas, que les pierde el respeto, que les dice a las claras que ellas son las que han perdido la batalla moral. Que las remata, al fin y al cabo.

La última de las vejaciones a las que son sometidas es este cachondeo que comenzó hace muchos años y que infiltra la sociedad hasta los tuétanos ocupando espacios festivos de manera que a la gente le resulta normal que todo esto pase. Los satélites sociales que han nutrido a los terroristas han ocupado desde hace décadas el tejido festivo y estético de las tradiciones y de los pueblos vascos y navarros hasta este punto en el que cualquier celebración, cualquier calle de cualquier casco viejo ya parece la pared de una herriko. Esta demostración lírica de los verdugos embellece e idealiza sus acciones, los convierte en héroes a los ojos de los jóvenes y de unas víctimas cada vez más esquinadas, orilladas y olvidadas, pisoteadas y convertidas casi en unas presuntas discapacitadas emocionales, enfrentadas a un dolor tan profundo que las hace supuestamente incapaces de tener una voz en el espacio público. Oyen, de fondo, los sonidos de los altavoces en los que se corean las hazañas de los 'taldes' y las 'ekintzas' que mataron a los suyos en una tortura que se acepta desde el Gobierno mientras pretenden empapelar al primero que diga que Franco hizo un pantano o que se inventó las viviendas de protección oficial. Porque para Sánchez Franco puede volver, pero no ve problema en que se celebra a ETA en las txoznas a cambio de mantenerse en La Moncloa. Este año, Covite ha denunciado el doble de actos de exaltación de ETA que el año pasado, muchos de ellos organizados por alcaldías de Bildu.

La fiesta de la memoria de ETA que conmemora la izquierda abertzale se construye sobre una arquitectura en la que los responsables de todo aquello están en la calle o en vías de salir por el trueque de los terceros grados que aplica el Gobierno vasco al que Sánchez otorgó las competencias penitenciarias –«Si para sacar a los presos de las cárceles tenemos que aprobar unos presupuestos, los aprobamos», dijo Arnaldo Otegi–. Incluso van en las listas del partido heredero de toda aquella sangre y que pacta con el sanchismo, que reescribe literalmente la Ley de Memoria Histórica y que blanquea la barbarie de la que Euskadi aún no se ha repuesto y la mantiene en un estado de coma ético inducido en el que cuesta verla.