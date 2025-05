La última estocada a Sito Miñanco pone en jaque su patrimonio millonario

El último gran operativo contra la organización de Sito Miñanco, con el apresamiento de un buque cerca de las Azores cargado de 3,3 toneladas de cocaína, y de un contenedor en los Países Bajos con 615 kilos de la misma sustancia, no ... solo amenaza con convertirse en el golpe definitivo a la carrera del más famoso de los narcos gallegos sino que también pone en jaque su millonario patrimonio. La mencionada operación policial se desató en el último trimestre de 2017, pero ha sido ahora cuando la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación, previo a un juicio en la Audiencia Nacional que todavía no tiene fecha. Y en esa calificación, además de solicitar una pena de 31 años de cárcel para Miñanco por delitos contra la salud pública, blanqueo y falsificación, el fiscal reclama que el capo arousano y las sociedades de las que es titular paguen multas por un montante de 2.000 millones de euros.

Hay una cincuentena de imputados en la que la Policía Nacional bautizó como 'operación Mito', entre ellos Gonzalo Boye, abogado de Miñanco y también de políticos independentistas como Carles Puigdemont. Pero era José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, quien dirigía esta organización con mano de hierro, controlando, según la Fiscalía, todos los movimientos de sus miembros, que mantenían hacia su líder una actitud «casi reverencial». Miñanco, además, es el único de la organización encarcelado. Y ya lo estaba, cumpliendo una condena en sentencia firme de más de 16 años de cárcel por delitos contra la salud pública, cuando supuestamente organizó los mencionados cargamentos de cocaína, el del buque y el del contenedor. El capo, que hizo del narcotráfico su 'modus vivendi', dirigió estos últimos movimientos aprovechándose de la flexibilidad que le permitía el tercer grado —semilibertad— que disfrutaba en una prisión de Algeciras, saliendo del centro para trabajar —al menos en teoría— en un aparcamiento de la localidad andaluza.

Dos son las empresas icónicas que Miñanco ha usado tradicionalmente para el lavado de dinero procedente del narcotráfico: los astilleros Facho y la inmobiliaria San Saturnino, ambas ubicadas en la localidad pontevedresa de Cambados.

La empresa naval tenía una doble función: la construcción y reparación de las 'narcolanchas' que usaban para las descargas, pero también utilizada a modo de cañería para la introducción en el circuito financiero de los fondos procedentes del tráfico de drogas. La inmobiliaria, por su parte, le sirvió para seguir ocultando sus ganancias a través de ingresos en efectivo y del alquiler de distintos inmuebles comprados gracias, también, al dinero del narcotráfico. Estas eran las principales mercantiles para el lavado de fondos, pero Miñanco además se valía sociedades que estaban a nombre de colaboradores. Este 'modus operandi', habitual del narco gallego en su carrera como traficante, se habría repetido, según la tesis del fiscal, en las últimas operaciones.

Astilleros Facho y la inmobiliaria San Saturnino forman parte de la cincuentena de propiedades, con un valor aproximado de diez millones de euros, que le fueron decomisados en una causa con sentencia firme del Tribunal Supremo de 2021, por la que fue condenado a otros tres años y nueve meses de prisión. En tres décadas dedicadas al tráfico de drogas, era esa la primera vez que un tribunal le condenaba por blanqueo de capitales.

Estas propiedades, pese a su intervención, y gestionadas por el Plan Nacional sobre Drogas, todavía no han sido subastadas. «Hasta que no pasen a manos honradas, no se hará justicia completamente», valora a ABC Fernando Alonso, gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico.

A esa primera oleada de intervenciones, por un valor aproximado de diez millones de euros, le ha seguido ahora otra derivada de la 'operación Mito': unas 170 propiedades, que rondarían en total los 15 millones de euros. En ambos casos, los investigadores temen que, como se desprende de algunas intervenciones telefónicas, Miñanco o alguno de sus testaferros intenten pujar por esos bienes para no perder el control sobre ellos.

Desde la Fundación Galega contra o Narcotráfico se reclama un cambio legislativo que permita a la justicia disponer de los inmuebles de estas organizaciones antes de que las sentencias sean firmes, igual que sucede ya bienes muebles como coches, barcos o motos. El objetivo sería subastarlos o donarlos para que no pierdan valor e intentar que los narcotraficantes o sus familiares no puedan volver a disfrutarlos después de unos procesos judiciales que suelen durar años.

Hasta aquí el 'modus operandi' más o menos habitual de Sito Miñanco para el lavado de fondos procedentes del tráfico de drogas, con los astilleros Facho y la inmobiliaria San Saturnino como sociedades emblemáticas para esta tarea y que, según la Fiscalía, Miñanco utilizaba como «vasos comunicantes» para ocultar el origen ilícito del dinero. La inmobiliaria no tenía registrada desde 2007 una sola operación de compra o venta de inmuebles y la Fiscalía tiene claro que «su actividad principal» era la de gestionar el ingente patrimonio de Miñanco.

Dinero rumbo a Colombia

Pero este último escrito de acusación del fiscal Ignacio de Lucas describe con detalle otro tipo de maniobras menos conocidas del capo arousano para aflorar hacia la superficie dinero del narcotráfico: también ocultaba el dinero en Colombia tirando de 'correos humanos'. Sus colaboradores ordenaban a sus secuaces a recoger el dinero almacenado en 'inmuebles de seguridad', y los transportaban escondidos en 'caletas' de vehículos hasta un lugar seguro. Desde allí, en una segunda fase, un «círculo íntimo o de confianza», según la Fiscalía, realizaba el transporte del dinero a Colombia, ocultándolo en maletas con dobles fondos.