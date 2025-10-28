Suscribete a
El TSXG mantiene la paralización de los eólicos anulando la tramitación del parque de A Ruña III

Se trata de la primera anulación, más allá de las suspensiones cautelares emitidas por el tribunal gallego, en la que alega la «inadecuada» aplicación de la declaración de impacto ambiental

Parque eólico en Muras (Lugo),en una imagen de archivo
Luis García López

Santiago

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió este martes una sentencia en la que anula las autorizaciones administrativas previas y de construcción del parque eólico A Ruña III -promovido por la empresa Eurus Desarrollos Renovables-, situado en el municipio coruñés de Mazaricos. ... Y, a diferencia de los últimos fallos, no se trata de una paralización cautelar sino de la suspensión de la instalación al considerar el TSXG que la declaración del impacto ambiental «se limitó al parque eólico cuando se tenía que realizar de forma conjunta con la de la línea eléctrica de evacuación».

